Електронна система з даними про здоров’я громадян буде автоматично обмінюватися інформацією з системою, яка фіксує перетин кордону – Кабмін схвалив законопроект

08:42, 2 жовтня 2025
Кабмін схвалив законопроект про автоматичний обмін даними між системою ЕСОЗ, де фіксується стан здоров’я, системами МВС і базою, де фіксуються дані про перетин кордону.
Електронна система з даними про здоров'я громадян буде автоматично обмінюватися інформацією з системою, яка фіксує перетин кордону – Кабмін схвалив законопроект
Кабмін схвалив законопроект, який передбачає спрощення процесу автоматичного обміну даними про громадян з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та іншими реєстрами і системами.

Як зазначили в уряді, він спрямований на «підвищення достовірності даних». Документ розширює перелік державних систем і реєстрів для взаємодії з ЕСОЗ.

Зокрема, йдеться про інтеграцію ЕСОЗ з системою, що забезпечує контроль осіб і транспортних засобів, які перетинають державний кордон, а також з єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ.

«Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості. У результаті вдасться зменшити кількість помилок у даних, підвищити якість послуг та мінімізувати ризики зловживань», зауважили в Кабміні.

Законопроект також передбачає передачу відомостей про фармацевтичних працівників з ЕСОЗ до органу, відповідального за контроль якості та безпеки лікарських засобів. Це дозволить посилити контроль за дотриманням ліцензійних вимог у фармацевтичній сфері.

Нагадаємо, через Електронну систему охорони здоров’я для пацієнтів формуються цифрові медвисновки, виписуються електронні рецепти та направлення, плани лікування тощо.

Влітку 2025 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроекту 12066, який дозволяє здійснювати обмін між Електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) і реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

Крім того, Верховна Рада 18 вересня прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком людини і перетином нею кордону – до сплати нею податків і наявності у неї авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень тощо.

Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в онлайн-режимі з низкою реєстрів, зокрема, це Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг») та Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Також нагадаємо, що Кабмін прийняв постанову про автоматичну постановку на облік чоловіків 25-60 років без ТЦК і ВЛК. Йдеться про зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджені постановою Кабміну від 25 вересня 2025 року №1203.

Судячи з аналізу цих змін, який провела «Судово-юридична газета», дані про місце проживання для автоматичної постановки на облік без ТЦК взяли з Демографічного реєстру і відомчої інформаційної системи ДМС.

Отже, чоловіки, які порушили правила військового обліку, не ходили до ТЦК, і тепер автоматично взяті на облік, зможуть зрозуміти, на яку адресу їм надійде повістка через витяг про місце проживання на порталі «Дія». Портал «Дія» містить наявну у відомчий інформаційній системі ДМС інформацію про останнє задеклароване чи зареєстроване місце проживання особи.

Автор: Наталя Мамченко

МВС МОЗ Кабінет Міністрів України перетин кордону

