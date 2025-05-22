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Пока истица была за границей, ее иномарку 5 раз перепродали — суд защитил нарушенное право частной собственности

13:45, 22 мая 2025
Суд установил незаконное отчуждение автомобиля во время пребывания истицы за границей
Пока истица была за границей, ее иномарку 5 раз перепродали — суд защитил нарушенное право частной собственности
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Ровенский апелляционный суд встал на сторону женщины, которая лишилась своей иномарки, и обязал ответчицу выплатить ей стоимость автомобиля и 20 000 гривен моральной компенсации, сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрел апелляцию представительницы пострадавшей, поданную на решение местного суда, который ранее отказал в удовлетворении иска к физическому лицу-предпринимателю о возмещении причинённого ущерба и морального вреда.

Апеллянтка просила отменить обжалуемое судебное решение и вынести новое — о удовлетворении исковых требований.

Ровенский апелляционный суд пришёл к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы и отменил решение суда предыдущей инстанции, считая его таким, что не соответствует обстоятельствам дела.

Итак, суд установил, что истица в 2021 году приобрела в собственность иномарку AUDI Q5.

В феврале 2022 года, спасаясь от российского вторжения в Украину, она выехала за границу, а когда вернулась в мае 2023 года, то обнаружила, что транспортное средство исчезло с парковки, о чём она сообщила правоохранительным органам.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка удостоверения или другого официального документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем или другим лицом либо сбыта такого документа).

Согласно данным Главного сервисного центра, с сентября 2022-го по июнь 2023 года иномарка истицы 5 раз переоформлялась на новых владельцев.

Истица отрицала факт заключения между ней и ФЛП, ответчицей по делу, договора комиссии, поскольку не имела намерения передавать автомобиль на реализацию и находилась на момент заключения сделки за границей, что подтверждается штампами пограничных служб нескольких европейских стран в её заграничном паспорте.

Более того, представительница истицы предоставила суду заключение Ровенского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины о результатах почерковедческой экспертизы, проведённой в рамках вышеуказанного уголовного производства.

Эксперт указал, что подписи в договоре комиссии поддельные и не принадлежат истице.

Учитывая такие обстоятельства, апелляционный суд пришёл к выводу, что указанный транспортный засіб выбыл из владения истицы помимо её воли и в течение 2022–2023 годов перепродавался разным лицам, находясь, соответственно, в пользовании и эксплуатации новых владельцев.

Суд апелляционной инстанции считает правомерными требования истицы о взыскании с ответчицы в её пользу убытков, причинённых вследствие неправомерной реализации транспортного средства, выраженных в предусмотренный законом способ, в размере рыночной стоимости иномарки на момент такой реализации в сентябре 2022 года.

Ровенский апелляционный суд также считает законными требования истицы о взыскании с ответчицы морального вреда, поскольку владелица транспортного средства понесла моральные страдания, заключающиеся в душевных переживаниях по поводу утраты имущества, изменении образа жизни, инициировании судебного разбирательства для восстановления её нарушенных прав.

Если иное не установлено законом, моральный вред возмещается денежными средствами, другим имуществом или иным способом.

Деньги выступают эквивалентом морального вреда. Денежные средства, как общий эквивалент всех ценностей, в экономическом понимании «трансформируют» вред в общедоступное выражение, а размер возмещения «исчисляет» вред.

Размер определённой компенсации должен, хотя бы приблизительно, соответствовать мере морального вреда и восстановлению состояния потерпевшего. При определении компенсации морального вреда сложность заключается в невозможности его исчисления с помощью какой-либо денежной шкалы или приравнивания к другому имущественному эквиваленту.

Поэтому денежная сумма компенсации морального вреда является лишь вероятной, и при её определении учитываются характер правонарушения, глубина физических и душевных страданий, ухудшение способностей потерпевшего или лишение его возможности их реализации, степень вины лица, причинившего моральный вред, если она является основанием для возмещения, другие обстоятельства, имеющие существенное значение, требования разумности и справедливости (см. постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 25 мая 2022 года по делу № 487/6970/20 (производство № 61-1132св22)).

Заявленный истицей к взысканию с ответчицы размер морального вреда — 20 000 гривен — является соразмерным характеру правонарушения, глубине физических и душевных страданий, соответствует степени вины лица, причинившего моральный вред, а также требованиям разумности и справедливости.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 15 мая 2025 года по делу № 569/3056/24 (производство № 22-ц/4815/499/25).

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