В Украине почти 50 детей сообщили о попытках вербовки со стороны россиян в TikTok и Telegram

Россия активно вербует детей в Украине через соцсети.

Фото: militarnyi

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В Украине зафиксировано около 50 обращений от детей, которые сообщили о попытках вербовки со стороны лиц, связанных с Россией. Об этом сообщил начальник ювенальной полиции Украины Василий Богдан, передает Укринформ.

По его словам, к детям через мессенджеры и социальные сети обращались неизвестные с фейковых аккаунтов, которые призывали их к диверсиям - поджогам автомобилей военных, зданий государственных органов и объектов критической инфраструктуры. Также речь шла о сборе информации на военную тематику. За выполнение таких задач злоумышленники обещали денежное вознаграждение.

«Мы сейчас наблюдаем устойчивую динамику к повышению количества обращений от детей о попытках вербовки. На сегодня в органы Нацполиции по этому поводу обратились почти 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и соцсети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов авто военных, зданий госорганов и органов местного самоуправления, объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также сбора различной информации, за что и обещали финансовое вознаграждение», - пояснил Богдан.

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