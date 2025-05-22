Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров по сделкам фиктивных предприятий

Спор по иску контролирующего органа о признании недействительными сделок, заключенных фиктивными предприятиями, что установлено приговором суда, подлежит рассмотрению административным судом — БП ВС.

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Дела по искам контролирующего органа о признании недействительными сделок, заключенных предприятиями, которые не осуществляли хозяйственную деятельность, что подтверждено приговором суда, а также о применении последствий недействительности таких сделок, предусмотренных законом, подлежат рассмотрению административными судами по правилам КАС Украины.

К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда по административному иску ГУ ГНС к двум субъектам хозяйствования о признании недействительными договоров поставки.

Согласно материалам дела, приговором суда руководитель одного из ООО, который подписывал соответствующие сделки от имени юридического лица, признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. Установлено, что ООО было зарегистрировано за денежное вознаграждение без цели осуществления хозяйственной деятельности. Обращаясь в суд, истец утверждал, что ответчики заключили спорные соглашения вопреки интересам государства и общества и без цели наступления реальных правовых последствий, а с целью уменьшения налоговых обязательств.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск.

Проблемным вопросом в этом деле было определение юрисдикции споров по обращению налоговых органов о признании недействительными таких сделок, заключенных без цели наступления реальных правовых последствий, при наличии приговора суда об отсутствии хозяйственной деятельности у предприятия.

Рассматривая спор, Большая Палата ВС подчеркнула, что статус фиктивного, нелегального предприятия несовместим с осуществлением легальной хозяйственной деятельности. Хозяйственные операции таких предприятий не могут быть легализованы даже при наличии формального подтверждения в виде договоров и бухгалтерских документов.

Следовательно, между субъектами хозяйствования отсутствует хозяйственная деятельность, поскольку предприятие создано на основании заведомо ложных сведений, внесенных в документы, подаваемые для государственной регистрации юридического лица. То есть предприятие создано фиктивно без цели осуществления хозяйственной деятельности.

Учитывая вышеизложенное, поскольку согласно приговору суда одно из ООО не осуществляло хозяйственную деятельность, то правоотношения в этом деле возникли исключительно в публично-правовой плоскости, а целью этого ООО было уклонение от налогообложения и получение незаконной налоговой выгоды без правовых оснований. Поэтому налоговый орган, обращаясь в суд с этим иском, реализовывал свои властные полномочия в публично-правовых отношениях в отношении двух субъектов, один из которых не осуществлял предпринимательскую деятельность, по поводу выполнения ими своих налоговых обязательств и формирования налогового кредита.

Большая Палата ВС согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что сделки, заключенные между ответчиками, подлежат признанию недействительными.

Постановление Большой Палаты ВС от 8 мая 2025 года по делу № 420/12471/22 (производство № 11-114апп24).

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