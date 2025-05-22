Члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ делегировали проверку заданий кандидатов неназванным экспертам

Кандидат на должность директора БЭБ Виктор Дубовик обратил внимание на вопросы прозрачности в работе конкурсной комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности.

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В Украине продолжается конкурс на нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Однако внимания к нему значительно меньше, в отличие от конкурсов на должность директора НАБУ или НАЗК. Не спешат широко освещать свою деятельность и члены конкурсной комиссии.

На сайте правительства размещены протоколы заседаний, но последний из них датирован 1 апреля 2025 года, хотя с того времени уже состоялось два заседания – 8 апреля и 13 мая.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», на заседании 8 апреля председатель конкурсной комиссии по отбору директора Лаура Стефан объявила, что все кандидаты проходят на следующий этап. Следует отметить, что на заседании присутствовали только трое членов комиссии от «международников». Тем не менее, несмотря на отсутствие кворума, Стефан отметила, что «нам не нужно сегодня принимать решение, поскольку все кандидаты прошли предварительный этап конкурса».

На данный момент известно, что 8, 9 и 10 июня состоятся собеседования с 16 кандидатами на должность директора БЭБ. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что почти половина этих кандидатов работает в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

На определенные вопросы к прозрачности конкурса обратил внимание и один из кандидатов, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик в своем посте.

«Заметки с пятого месяца проведения конкурса на должность директора БЭБ, или можно ли строить институции по новым принципам, но с недостатками, которые подвергались критике.

Как кандидат, который во второй раз участвует в публичном конкурсе, я хочу поделиться собственными наблюдениями относительно прозрачности процедуры отбора директора Бюро экономической безопасности.

Несколько дней назад мной был направлен запрос в Комиссию по отбору директора БЭБ Украины с более чем 50 вопросами относительно хода конкурсных процедур и разъяснениями тех или иных нюансов конкурса, на которые я надеюсь получить ответы в ближайшее время.

Однако некоторые из этих вопросов требуют общей дискуссии и возможности поиска правильных вариантов их урегулирования для предотвращения сомнений в законности таких процедур.

Ведь, выстраивая эффективные транспарентные государственные институции, которым должно доверять общество, мы не можем использовать предвзятые и непрозрачные методы.

Однако в конкурсной процедуре на должность директора Бюро экономической безопасности по результатам предыдущих этапов у меня есть несколько существенных замечаний.

Итак, на что хотелось бы обратить внимание:

• Самоустранение членов Конкурсной комиссии от непосредственной оценки ответов на практические задания кандидатов, поскольку члены Конкурсной комиссии не выставляли оценки за ответы кандидатов, они делегировали оценивание ответов кандидатов неизвестным экспертам, порядок привлечения которых, как и любая информация о них, отсутствует.

• Отсутствие публичной дискуссии членов Конкурсной комиссии относительно выставления оценок за ответы на практические задания кандидатами.

• Полное отсутствие анонимности при проверке практических заданий кандидатов неизвестными экспертами. Факт возможного наличия конфликта интересов и предвзятого отношения к любому кандидату со стороны неизвестных внешних экспертов, судя по всему, даже не предполагался.

• Неопределенность критериев, методики, по которым внешние эксперты выставляли оценки. Аналогично, соответствующая методика отсутствует и для членов Конкурсной комиссии, что может свидетельствовать о том, что члены Конкурсной комиссии, возможно, и не планировали самостоятельно выполнять обязанность по оценке профессиональных компетенций кандидатов.

• Разные подходы к оцениванию ответов кандидатов: за одинаковые ответы оценки значительно отличаются, тогда как за противоположные ответы оценки совпадают. При этом отсутствуют правильные ответы на практические задания, которые дали бы возможность общественности сопоставить задания с правильными ответами.

• Отсутствие контроля за процессом обработки и сканирования ответов кандидатов на практические задания после того, как участники конкурса закончили выполнение практических заданий, и до момента, когда скан-копии работ были размещены на сайте Кабинета Министров Украины. Это, соответственно, создавало возможность подмены результатов при транспортировке.

• Отсутствие протокола об утверждении результатов практических работ и общего рейтинга участников конкурса.

При этом в пункте 5.15 Регламента работы Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины, утвержденного Протоколом заседания Комиссии от 20.12.2024 №2, указано: «Все решения Комиссии, принятые отдельным документом, и протоколы заседаний публикуются на официальном веб-сайте Кабинета Министров Украины в течение ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ИХ ПОДПИСАНИЯ».

Таким образом, отсутствие на сайте протокола заседания Конкурсной комиссии от 13.05.2025 по состоянию на 22.05.2025 свидетельствует о том, что протокол до сих пор не подписан», – отметил Виктор Дубовик.

Также он обратил внимание на резкое изменение первой пятерки кандидатов после этапа практических заданий, где впервые появился человеческий фактор в оценивании, по сравнению с предыдущими двумя этапами, где результаты определялись программными средствами.

«На такие ли конкурсные процедуры рассчитывали участники конкурса на директора Бюро экономической безопасности Украины, украинское общество и международные партнеры?

В прошлом году я лично присутствовал на переговорах с Международным валютным фондом, где обсуждались рекомендации к конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Могу засвидетельствовать, что вышеизложенное не соответствует видению международных партнеров. Речь шла об открытом, прозрачном и конкурентном процессе отбора кандидатов на директора Бюро экономической безопасности на основе лучших международных практик», – отметил Виктор Дубовик.

Он подчеркнул, что добросовестность должна быть стандартным требованием к должностным лицам, кандидатам на должности в государственных органах и членам конкурсных комиссий по их отбору.

«Добросовестность при этом определяется как положительное моральное качество, обусловленное сознанием и волей человека, которое является обобщенной устойчивой характеристикой человека, его образа жизни, поступков; качество, характеризующее готовность и способность личности сознательно и неуклонно ориентироваться в своей деятельности и поведении на принципы добра и справедливости (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 10 ноября 2022 года по делу №9901/355/21).

При этом ключевое в этом определении «добросовестности» – это способность личности самостоятельно ориентироваться в своей деятельности и поведении.

Считаю любые попытки в отношении любого участника конкурса связывать его собственную добросовестность с добросовестностью других людей такими, которые не соответствуют стандартам этики и ключевой идее добросовестности.

Бюро экономической безопасности Украины должно осуществлять свою деятельность на основе принципов: ОТКРЫТОСТИ и ПРОЗРАЧНОСТИ деятельности Бюро экономической безопасности Украины ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, подотчетности и подконтрольности определенным законом государственным органам; справедливости; беспристрастности; и взаимодействия с другими государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями (п. 5, 9, 10, 12 ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О БЭБ Украины»).

Поскольку законом определены правовые основы организации и деятельности Бюро экономической безопасности Украины как специализированного органа, то вышеперечисленные принципы распространяют свое действие в том числе на процедуру проведения конкурса на должность директора, а также на деятельность Конкурсной комиссии.

Кроме того, принципы открытости и прозрачности конкурса воплощены также в статье 15 Закона, которая определяет порядок назначения и освобождения директора БЭБ Украины.

Руководствуясь этими стандартами, я считаю важной составляющей публичное освещение ключевых моментов проведения конкурса на директора Бюро экономической безопасности и выражение собственных критических замечаний к его ходу, ведь публичное обсуждение недостатков процедуры – не критика ради критики, а шаг к восстановлению доверия и легитимности обновленного органа», – подчеркнул Виктор Дубовик.

Автор: Наталя Мамченко

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