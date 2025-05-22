Во Львове автомобиль выехал на остановку общественного транспорта, где сбил женщину

Первоначально произошло столкновение автомобилей Toyota Camry и Volkswagen Eos.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове вечером 21 мая произошло серьёзное ДТП на перекрёстке улиц Шота Руставели и Костомарова. Об этом сообщили в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, около 21:10 столкнулись два легковых автомобиля — Toyota Camry, за рулём которого находился 45-летний львовянин, и Volkswagen Eos, которым управлял 25-летний житель города.

В результате столкновения Volkswagen по инерции выехал на остановку общественного транспорта, где сбил 21-летнюю женщину, также львовянку.

Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трёх лет с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.