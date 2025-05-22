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У Львові автомобіль виїхав на зупинку громадського транспорту, де збив жінку

22:00, 22 травня 2025
Спочатку відбулося зіткнення автомобілів Toyota Camry та Volkswagen Eos.
У Львові автомобіль виїхав на зупинку громадського транспорту, де збив жінку
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У Львові ввечері 21 травня сталася серйозна ДТП на перехресті вулиць Шота Руставелі та Костомарова. Про це повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, близько 21:10 зіткнулися два легковики — Toyota Camry, за кермом якого перебував 45-річний львів’янин, та Volkswagen Eos, яким керував 25-річний житель міста.

Внаслідок зіткнення Volkswagen за інерцією виїхав на зупинку громадського транспорту, де збив 21-річну жінку, також львів’янку.

Постраждала отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до реанімації.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліція встановлює всі обставини події.

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