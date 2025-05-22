Конституційний суд Румунії відхилив вимогу Сіміона скасувати результати виборів

Конституційний суд Румунії визнав вибори легітимними попри обвинувачення у «виборчому туризмі».

Фото: Stirile ProTV

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Конституційний суд Румунії одноголосно відхилив позов лідера AUR Джордже Сіміона про скасування результатів другого туру президентських виборів, повідомляє Digi24.

Суть справи

Кандидат у президенти Румунії від ультраправої партії AUR Джордже Сіміон оскаржив результати другого туру президентських виборів, який відбувся 18 травня. Заява була подана до Конституційного суду Румунії електронною поштою в ніч на 21 травня. Сіміон звинуватив опонентів у фальсифікаціях, зокрема у «виборчому туризмі» з Молдови, підкупі виборців, використанні адміністративного ресурсу іншої держави та втручанні в інформаційний простір з боку Франції.

Він заявив, що було витрачено «100 мільйонів євро» на фальсифікації в Молдові, а також звинуватив чинну владу у «державному перевороті».

Позиції сторін

Нікушор Дан, який переміг у другому турі, прокоментував заяву Сіміона як «повністю надуману».

«Я не бачив самого документа, але говорити, що сотні мільйонів євро були витрачені в Молдові, — це просто безглуздо», — сказав Дан.

Джордже Сіміон після рішення суду заявив про продовження боротьби:

«КСР продовжує державний переворот! Нам нічого не залишається, як боротися! Закликаю вас приєднатися до мене — сьогодні і в наступні тижні!» — написав він у Facebook.

Контекст і законодавство

Відповідно до румунського законодавства, вибори можуть бути скасовані, якщо порушення під час голосування чи підрахунку могли вплинути на результат. Заяви на оскарження мають подаватися протягом трьох днів після голосування із зазначенням чітких мотивів і доказів.

Що вирішив суд

22 травня Конституційний суд Румунії одноголосно відхилив вимогу Джордже Сіміона як необґрунтовану. У рішенні зазначено, що суд діяв у межах своїх повноважень, контролюючи законність виборчого процесу. Постанова суду є остаточною і буде опублікована в Офіційному віснику Румунії.

О 12:00 відбудеться урочисте засідання Конституційного суду для офіційного підтвердження результатів виборів. На засіданні будуть присутні обраний президент Нікушор Дан та виконувач обов’язків президента Іліє Болоджан.

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