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Ізраїль очікує зриву ядерної угоди США з Іраном та готується до удару — Axios

11:14, 22 травня 2025
Ізраїль готується до можливого швидкого удару по іранських ядерних об’єктах.
Ізраїль очікує зриву ядерної угоди США з Іраном та готується до удару — Axios
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Ізраїль готується до можливого оперативного удару по ядерних об’єктах Ірану у випадку, якщо переговори між Вашингтоном і Ірвном завершаться безрезультатно.  Про це повідомляє Axios.

Видання пише, що останніми днями позиція ізраїльської розвідки щодо результатів перемовин змінилася: якщо раніше вважалося, що угода вже майже досягнута, то тепер зростає переконання, що домовленостей досягти не вдасться.

У відповідь на це Армія оборони Ізраїлю проводить навчання та готується до ймовірного військового втручання на території Ірану.

«Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу чекає на провал ядерних переговорів і того, що розчарований Трамп буде готовий дати йому зелене світло на удар», – заявив один зі співбесідників видання.

Також зазначається, що будь-який ізраїльський удар по Ірану буде не одноразовим, а військовою кампанією, що триватиме щонайменше тиждень.

П’ятий раунд ядерних переговорів між США та Іраном заплановано на п’ятницю в Римі.

За словами аналітиків, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф надав іранській стороні письмову пропозицію щодо угоди під час останнього раунду переговорів десять днів тому. Вона містила категоричну вимогу Сполучених Штатів про припинення Іраном збагачення урану.

Лідери Ірану неодноразово заявляли, що не підпишуть угоду, яка не дозволяє збагачення.

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США Іран Ізраїль

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