Израиль ожидает срыва ядерного соглашения США с Ираном и готовится к удару — Axios

Израиль готовится к возможному быстрому удару по иранским ядерным объектам.

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Израиль готовится к возможному оперативному удару по ядерным объектам Ирана в случае, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершатся безрезультатно. Об этом сообщает Axios.

Издание пишет, что в последние дни позиция израильской разведки относительно исхода переговоров изменилась: если ранее считалось, что соглашение уже почти достигнуто, то теперь усиливается убеждённость в том, что договорённостей достичь не удастся.

В ответ на это Армия обороны Израиля проводит учения и готовится к возможному военному вмешательству на территории Ирана.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ожидает провала ядерных переговоров и того, что разочарованный Трамп будет готов дать ему зелёный свет на удар», — заявил один из собеседников издания.

Также отмечается, что любой израильский удар по Ирану не будет разовой акцией, а станет военной кампанией, которая продлится как минимум неделю.

Пятый раунд ядерных переговоров между США и Ираном запланирован на пятницу в Риме.

По словам аналитиков, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф передал иранской стороне письменное предложение по соглашению во время последнего раунда переговоров десять дней назад.

В нём содержалось категорическое требование Соединённых Штатов о прекращении Ираном обогащения урана.Лидеры Ирана неоднократно заявляли, что не подпишут соглашение, которое запрещает обогащение.

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