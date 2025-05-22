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Суд в США отменил отпуска в связи с абортами работницам

12:32, 22 мая 2025
Работодателей больше не обяжут учитывать аборты.
Суд в США отменил отпуска в связи с абортами работницам
Фото: Getty Images
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Федеральный судья отменил правила, которые обязывали большинство работодателей в США предоставлять работницам отпуск и другие условия для прохождения абортов. Об этом пишет CBS News.

Суть дела

В декабре 2022 года в США вступил в силу Закон о справедливых условиях труда для беременных работниц (PWFA), который обязывает работодателей с 15 и более работниками создавать комфортные условия для беременных - в частности, позволять сидеть, посещать врача или брать больничный отпуск. Закон был поддержан обеими партиями, однако после решения EEOC по абортам эта поддержка начала распадаться. Даже некоторые авторы законопроекта, в частности республиканец Билл Кэссиди, выразили возмущение.

Комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC), которая ответственна за имплементацию этого закона, в своих разъяснениях также включила в «медицинские состояния, связанные с беременностью» аборт - то есть предусмотрела, что женщина, которая его проходит, также имеет право на трудовые льготы.

Генеральный прокурор Луизианы Лиз Меррилл назвала решение «победой для жизни». С другой стороны, организация A Better Balance, которая годами добивалась принятия этого закона, осудила приговор. Ее руководительница Инимай Четтиар заявила, что это «широкая атака на права женщин и репродуктивную свободу».

Что решил суд

Федеральный окружной судья Дэвид Джозеф из Западного округа Луизианы отменил положение регуляции Комиссии по равным возможностям трудоустройства (EEOC), которое обязывало работодателей в США предоставлять работницам отпуска и другие условия для прохождения абортов. Это решение стало следствием объединенных исков генеральных прокуроров Луизианы и Миссисипи, а также католических организаций, которые обвинили EEOC в превышении полномочий.

Судья Джозеф, назначенный Дональдом Трампом во время первого президентского срока, поддержал аргументы истцов. Он постановил, что Комиссия вышла за пределы закона, трактуя аборт как «медицинское состояние, связанное с беременностью», которое подлежит защите согласно Закону о справедливых условиях труда для беременных работниц. Судья отметил, что аборт - это политически и морально чувствительный вопрос, который Конгресс должен был бы прямо упомянуть, если бы хотел включить его в этот закон.

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