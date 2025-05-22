Депутаты предлагают установить дополнительный отпуск для военнослужащих, длительное время находящихся в зоне боевых действий

Предлагается предоставить военнослужащим отпуск продолжительностью 30 календарных дней в связи с выполнением обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия, в течение 3 календарных лет.

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Группа народных депутатов, среди которых Юлия Яцык, Алексей Гончаренко, Мария Мезенцева, Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу и другие, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 13303 о предоставлении ежегодного дополнительного отпуска военнослужащим в связи с пребыванием и длительным выполнением обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия.

Законопроектом предлагается дополнить пункт 18 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» новым абзацем, предусматривающим предоставление в условиях военного положения военнослужащим дополнительного ежегодного отпуска в связи с пребыванием и выполнением обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия, продолжительностью:

10 календарных дней – за выполнение обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия, в течение 1 календарного года;

20 календарных дней – за выполнение обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия, в течение 2 календарных лет;

30 календарных дней – за выполнение обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия, в течение 3 календарных лет;

40 календарных дней – за выполнение обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия, в течение 4 календарных лет и более.

Как отмечают депутаты, на законодательном уровне до сих пор не определены четкие сроки службы и право на демобилизацию по истечении этого срока, что приводит к ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих.

На сегодняшний день военнослужащие не имеют права на демобилизацию, и в период действия военного положения они могут использовать только часть ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней. Эти отпуска предоставляются частями в течение календарного года при условии, что основная непрерывная часть отпуска составляет не менее 15 календарных дней, а одновременное отсутствие не превышает 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

Поскольку военнослужащие, в том числе мобилизованные, не могут быть уволены со службы в период действия военного положения, депутаты считают, что такие военнослужащие нуждаются и заслуживают ежегодного дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения, продолжительность которого зависит от количества календарных лет выполнения обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия. По мнению инициаторов законопроекта, предоставление такой возможности – это шаг к улучшению морально-психологического состояния военнослужащих и мотивация для других к выполнению обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия.

Автор: Наталя Мамченко

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