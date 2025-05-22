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Шестерых волынян судили за чат в Viber с маршрутами ТЦК

11:38, 22 мая 2025
Суд на Волыни наказал админов Viber-группы о вручении повесток.
Шестерых волынян судили за чат в Viber с маршрутами ТЦК
Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП
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В поселке Старая Выжевка Волынской области суд признал шестерых местных жителей виновными в создании и администрировании группы в мессенджере Viber, где публиковали информацию о перемещении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) на Ковельщине. Об этом говорится в приговоре суда по делу № 168/359/25.

Суть дела

В январе 2024 года один из фигурантов создал в мессенджере сообщество, которое быстро собрало почти 2900 участников. Целью было оперативное информирование жителей Ковельского района о местах вручения повесток. К администрированию группы присоединились еще пять человек. В сообщениях фигурировали конкретные локации пребывания работников ТЦК, а главный администратор даже контролировал информацию, удаляя «непрофильные» посты. Это свидетельствовало о четкой организации деятельности.

Квалификация действий и позиция сторон

Правоохранители квалифицировали действия обвиняемых по ч. 3 ст. 114-1 УК Украины - препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц. Все шесть обвиняемых признали вину. Сторона обвинения настаивала на реальной мере наказания, однако суд учел обстоятельства дела, в частности отсутствие тяжких последствий и искреннее раскаяние фигурантов.

Решение суда

Суд признал всех виновными и назначил по пять лет лишения свободы. Однако это наказание заменили на условное - с испытательным сроком один год.

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суд ТЦК Viber

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