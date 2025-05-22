Шістьох волинян судили за чат у Viber з маршрутами ТЦК

Суд на Волині покарав адмінів Viber-групи про вручення повісток.

Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП

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У селищі Стара Вижівка Волинської області суд визнав шістьох місцевих мешканців винними у створенні та адмініструванні групи в месенджері Viber, де публікували інформацію про переміщення працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Ковельщині. Про це йдеться у вироку суду у справі № 168/359/25.

Суть справи

У січні 2024 року один із фігурантів створив у месенджері спільноту, яка швидко зібрала майже 2900 учасників. Метою було оперативне інформування мешканців Ковельського району про місця вручення повісток. До адміністрування групи долучились ще п’ятеро осіб. У повідомленнях фігурували конкретні локації перебування працівників ТЦК, а головний адміністратор навіть контролював інформацію, видаляючи «непрофільні»пости. Це свідчило про чітку організацію діяльності.

Кваліфікація дій і позиція сторін

Правоохоронці кваліфікували дії обвинувачених за ч. 3 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб. Усі шість обвинувачених визнали провину. Сторона обвинувачення наполягала на реальній міру покарання, однак суд врахував обставини справи, зокрема відсутність тяжких наслідків та щире каяття фігурантів.

Рішення суду

Суд визнав усіх винними та призначив по п’ять років позбавлення волі. Проте це покарання замінили на умовне — з іспитовим строком один рік.

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