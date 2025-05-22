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Побил ногами 12-летнего пасынка из-за беспорядка в квартире — апелляционный суд пересмотрел приговор обвиняемому

12:17, 22 мая 2025
Медики диагностировали у парня тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения.
Побил ногами 12-летнего пасынка из-за беспорядка в квартире — апелляционный суд пересмотрел приговор обвиняемому
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор 41-летнему жителю Каменец-Подольского района, признанному виновным в причинении тяжких телесных повреждений пасынку. Таким образом, он будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и должен выплатить в пользу матери мальчика 350 000 гривен морального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно приговору, вечером 11 января 2024 года во время ссоры мужчина избил 12-летнего сына своей сожительницы.

По данным судебно-медицинской экспертизы, он нанес мальчику не менее двух ударов кулаками в голову, не менее десяти – ногами в область головы и не менее трех ударов по спине металлической профильной квадратной трубой. Медики диагностировали у подростка тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения.

Приговор Каменец-Подольского городского районного суда Хмельницкой области обжаловали обвиняемый и его защитник: просили отменить судебное решение и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции.

По их мнению, местный суд должным образом не оценил показания обвиняемого, который утверждал, что дал пасынку только два пощечины с целью самозащиты, поскольку тот, услышав замечание о беспорядке на кухне, ударил его ножом в грудь.

Апеллянты также не согласились с выводами судебно-медицинских экспертиз относительно тяжести телесных повреждений и оспаривали обоснованность взыскания морального ущерба.

По результатам пересмотра приговора апелляционный суд пришел к выводу о необоснованности апелляционных жалоб. Коллегия судей констатировала, что вина обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений своему пасынку (часть 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины) доказана собранными и исследованными доказательствами: показаниями потерпевшего, его законного представителя, свидетелей, заключениями экспертов, протоколами осмотров места происшествия, записями видеорегистратора, данными протокола проведения следственного эксперимента и др.

В частности, потерпевший мальчик рассказал, что отчим пришел домой пьяный и начал конфликт из-за уборки в комнате: ругался нецензурной бранью, ударил по лицу, повалил на пол и бил ногами и кулаками. Во время драки ему удалось схватить нож и, защищаясь, ударить им отчима в живот, но тот вырвал его и продолжал избивать, в том числе трубой. Младший братик кричал, пытался его остановить. Мальчику удалось убежать и добежать до ближайшего магазина. Продавщица позвонила маме и вызвала полицию и скорую помощь.

На видеозаписи с нагрудного видеорегистратора полиции зафиксировано, как подросток рассказывает, что его избил пьяный отчим металлической трубой. Однако больше всего он переживает за младшего брата, который остался в доме с обидчиком, и теряет сознание.

По мнению апелляционного суда, доказательства по делу опровергают доводы апелляционных жалоб, в том числе и то, что обвиняемый действовал в пределах необходимой обороны и лишь дважды ударил мальчика.

«В ходе судебного разбирательства уголовного производства не доказано наличие реальной угрозы жизни или здоровью обвиняемого, поскольку с учетом возраста, физического телосложения и роста потерпевшего, который на момент правонарушения был 12-летним, худощавым и низкорослым, он не мог представлять реальной угрозы для обвиняемого (…) Кроме того, поведение обвиняемого после совершения правонарушения, а также другие обстоятельства дела указывают на умышленное причинение тяжких телесных повреждений без наличия надлежащих оснований для применения самозащиты», – отметила коллегия судей.

Апелляционный суд также согласился с видом и мерой наказания, которые определил местный суд, учитывая, в частности, то, что обвиняемый неоднократно судим, позицию потерпевшего и его матери о строгом наказании, обстоятельства, отягчающие наказание: рецидив преступлений, совершение уголовного правонарушения в отношении малолетнего ребенка и в присутствии ребенка, а также в отношении лица, с которым обвиняемый состоит в близких отношениях.

С текстом постановления апелляционного суда по делу № 676/1646/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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