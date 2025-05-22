Без обмена «1000 на 1000» дальнейших переговоров с РФ не будет — Андрей Ермак

Украина четко указывает: сначала — масштабный обмен пленными, далее — согласование следующей встречи с представителями РФ.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак после онлайн-разговора с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии заявил, что позиция Украины четкая: первым шагом должно стать соглашение об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ.

В частности, он отметил, что Украина координирует с партнерами позиции по переговорам о достижении справедливого и устойчивого мира для Украины.

Андрей Ермак проинформировал коллег об актуальных событиях — переговорах в Стамбуле, встречах Президента Украины в Италии и Ватикане, а также о важном разговоре Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Европейского Союза.

«Отдельное внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию за ее действия, направленные на затягивание войны», — отметил он.

Глава ОП подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы справедливый мир стал реальностью — на основе международного права, без компромиссов с совестью и правдой.

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