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В Верховном Суде анонсировали заседание Пленума – когда состоится, что рассмотрят

10:26, 22 мая 2025
Верховный Суд проведет заседание Пленума, на котором обсудят законопроекты по военным судам, проверке деклараций судей, также планируется обращение в КСУ и изменения в структуре Аппарата ВС.
В Верховном Суде анонсировали заседание Пленума – когда состоится, что рассмотрят
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Верховный Суд анонсировал заседание Пленума, которое состоится 23 мая. Начало запланировано на 10:00.

Проект повестки дня предусматривает рассмотрение вопросов об утверждении заключений по ряду законопроектов, касающихся:

  • совершенствования процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей (проекты законов Украины рег. № 13165 от 9 апреля 2025 года, рег. № 13165-1 от 23 апреля 2025 года и рег. № 13165-2 от 25 апреля 2025 года);
  • создания, функционирования военных судов и организации их деятельности (проекты законов Украины рег. № 13048 от 27 февраля 2025 года и рег. № 13048-1 от 11 марта 2025 года);
  • совершенствования дисциплинарных и других процедур в отношении судей (проекты законов Украины рег. № 13137 от 26 марта 2025 года и рег. № 13137-1 от 7 апреля 2025 года).

Кроме того, Пленум рассмотрит вопрос о направлении в Конституционный Суд Украины представления относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений п. 5 Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2008 года № 45 «Об утверждении Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 года № 393».

Также в ходе заседания планируется утвердить обновленный состав Научно-консультативного совета при ВС и изменения в структуре и штатном расписании Аппарата Суда.

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