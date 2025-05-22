В Верховном Суде анонсировали заседание Пленума – когда состоится, что рассмотрят

Верховный Суд анонсировал заседание Пленума, которое состоится 23 мая. Начало запланировано на 10:00.
Проект повестки дня предусматривает рассмотрение вопросов об утверждении заключений по ряду законопроектов, касающихся:
Кроме того, Пленум рассмотрит вопрос о направлении в Конституционный Суд Украины представления относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений п. 5 Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2008 года № 45 «Об утверждении Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 года № 393».
Также в ходе заседания планируется утвердить обновленный состав Научно-консультативного совета при ВС и изменения в структуре и штатном расписании Аппарата Суда.
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