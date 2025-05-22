У Верховному Суді анонсували засідання Пленуму – коли відбудеться, що розглянуть

Верховний Суд анонсував 23 травня засідання Пленуму. Він запланований на 10:00.
Проєкт порядку денного передбачає розгляд питань про затвердження висновків щодо низки законопроєктів, що стосуються:
Крім того, Пленум вирішить питання стосовно звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів п. 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393».
Також під час засідання планується затвердити оновлений склад Науково-консультативної ради при ВС і зміни до структури та штатного розпису Апарату Суду.
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