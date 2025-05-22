У Верховному Суді анонсували засідання Пленуму – коли відбудеться, що розглянуть

Верховний Суд проведе засідання Пленуму, на якому обговорять законопроєкти щодо військових судів, перевірки декларацій суддів, також планується звернення до КСУ та зміни в структурі Апарату ВС.

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Верховний Суд анонсував 23 травня засідання Пленуму. Він запланований на 10:00.

Проєкт порядку денного передбачає розгляд питань про затвердження висновків щодо низки законопроєктів, що стосуються:

удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів (проєкти законів України реєстр. № 13165 від 9 квітня 2025 року, реєстр. № 13165-1 від 23 квітня 2025 року та реєстр. № 13165-2 від 25 квітня 2025 року);

створення, функціонування військових судів та організації їх діяльності (проєкти законів України реєстр. № 13048 від 27 лютого 2025 року та реєстр. № 13048-1 від 11 березня 2025 року);

удосконалення дисциплінарних та інших процедур щодо суддів (проєкти законів України реєстр. № 13137 від 26 березня 2025 року та реєстр. № 13137-1 від 7 квітня 2025 року).

Крім того, Пленум вирішить питання стосовно звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів п. 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393».

Також під час засідання планується затвердити оновлений склад Науково-консультативної ради при ВС і зміни до структури та штатного розпису Апарату Суду.

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