Квартира, машина, меблі – як поділити майно після смерті родича

Міністерство юстиції України оприлюднило основні правила поділу спадкового майна між спадкоємцями:
Рівні частки за законом
Якщо заповідач не розподілив майно самостійно, усі спадкоємці отримують рівні частки.
Зміна часток за домовленістю
Нотаріальний договір про поділ
Спадкоємці можуть об’єднати всі свої домовленості у єдиний договір, нотаріально засвідчений до видачі свідоцтв про спадщину.
Виділ частки в натурі
Кожен спадкоємець може вимагати свій об’єкт (кімнату, авто тощо) у натуральному вигляді.
Судовий поділ
Якщо спадкоємці не домовляться, питання вирішує суд. Суд враховує:
Перерозподіл після запізнілого прийняття спадщини
Якщо хтось пропустив шестимісячний строк прийняття спадщини й потім заявив свої права, її перерозподіляють між усіма спадкоємцями.
Строк відмови від спадщини
Відмова від частки на користь інших спадкоємців можлива лише до закінчення строки прийняття спадщини; пізніше змінити частки цим способом вже не можна.
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