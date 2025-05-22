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Квартира, машина, меблі – як поділити майно після смерті родича

11:02, 22 травня 2025
Частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними.
Квартира, машина, меблі – як поділити майно після смерті родича
Фото: zib.com.ua
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Міністерство юстиції України оприлюднило основні правила поділу спадкового майна між спадкоємцями:

Рівні частки за законом

Якщо заповідач не розподілив майно самостійно, усі спадкоємці отримують рівні частки.

Зміна часток за домовленістю

  • Рухоме майно (автомобілі, меблі тощо) можна переукласти усною угодою.
  • Нерухомість і транспорт — лише за нотаріально посвідченою угодою.

Нотаріальний договір про поділ

Спадкоємці можуть об’єднати всі свої домовленості у єдиний договір, нотаріально засвідчений до видачі свідоцтв про спадщину.

Виділ частки в натурі

Кожен спадкоємець може вимагати свій об’єкт (кімнату, авто тощо) у натуральному вигляді.

  • Пріоритет мають ті, хто проживав із померлим не менше року до смерті — вони отримують насамперед предмети звичайного домашнього вжитку.
  • Співвласники майна також мають переважне право на виділ власної частки, якщо це не порушує інтереси інших спадкоємців.

Судовий поділ

Якщо спадкоємці не домовляться, питання вирішує суд. Суд враховує:

  • Тривалість користування предметами майна;
  • Призначення речей;
  • Інші значущі обставини.

Перерозподіл після запізнілого прийняття спадщини

Якщо хтось пропустив шестимісячний строк прийняття спадщини й потім заявив свої права, її перерозподіляють між усіма спадкоємцями.

  • Якщо майно вже перейшло у власність громади, запізнілий спадкоємець має право на компенсацію.

Строк відмови від спадщини

Відмова від частки на користь інших спадкоємців можлива лише до закінчення строки прийняття спадщини; пізніше змінити частки цим способом вже не можна.

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спадщина Міністерство юстиції України

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