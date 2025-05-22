Квартира, машина, меблі – як поділити майно після смерті родича

Частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними.

Фото: zib.com.ua

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Міністерство юстиції України оприлюднило основні правила поділу спадкового майна між спадкоємцями:

Рівні частки за законом

Якщо заповідач не розподілив майно самостійно, усі спадкоємці отримують рівні частки.

Зміна часток за домовленістю

Рухоме майно (автомобілі, меблі тощо) можна переукласти усною угодою.

Нерухомість і транспорт — лише за нотаріально посвідченою угодою.

Нотаріальний договір про поділ

Спадкоємці можуть об’єднати всі свої домовленості у єдиний договір, нотаріально засвідчений до видачі свідоцтв про спадщину.

Виділ частки в натурі

Кожен спадкоємець може вимагати свій об’єкт (кімнату, авто тощо) у натуральному вигляді.

Пріоритет мають ті, хто проживав із померлим не менше року до смерті — вони отримують насамперед предмети звичайного домашнього вжитку.

Співвласники майна також мають переважне право на виділ власної частки, якщо це не порушує інтереси інших спадкоємців.

Судовий поділ

Якщо спадкоємці не домовляться, питання вирішує суд. Суд враховує:

Тривалість користування предметами майна;

Призначення речей;

Інші значущі обставини.

Перерозподіл після запізнілого прийняття спадщини

Якщо хтось пропустив шестимісячний строк прийняття спадщини й потім заявив свої права, її перерозподіляють між усіма спадкоємцями.

Якщо майно вже перейшло у власність громади, запізнілий спадкоємець має право на компенсацію.

Строк відмови від спадщини

Відмова від частки на користь інших спадкоємців можлива лише до закінчення строки прийняття спадщини; пізніше змінити частки цим способом вже не можна.

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