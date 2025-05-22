Квартира, машина, мебель – как поделить имущество после смерти родственника

Доли каждого наследника в наследстве равны, если наследодатель в завещании сам не распределил наследство между ними.

Фото: zib.com.ua

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Министерство юстиции Украины обнародовало основные правила раздела наследственного имущества между наследниками:

Равные доли по закону

Если завещатель не распределил имущество самостоятельно, все наследники получают равные доли.

Изменение долей по договоренности

- Движимое имущество (автомобили, мебель и т.д.) можно перезаключить устным соглашением.

- Недвижимость и транспорт - только по нотариально удостоверенному соглашению.

Нотариальный договор о разделе

Наследники могут объединить все свои договоренности в единый договор, нотариально заверенный до выдачи свидетельств о наследстве.

Выделение доли в натуре

Каждый наследник может требовать свой объект (комнату, авто и т.д.) в натуральном виде.

- Приоритет имеют те, кто проживал с умершим не менее года до смерти - они получают прежде всего предметы обычного домашнего обихода.

- Совладельцы имущества также имеют преимущественное право на выделение собственной доли, если это не нарушает интересы других наследников.

Судебное разделение

Если наследники не договорятся, вопрос решает суд. Суд учитывает:

- Продолжительность пользования предметами имущества;

- Назначение вещей;

- Другие значимые обстоятельства.

Перераспределение после запоздалого принятия наследства

Если кто-то пропустил шестимесячный срок принятия наследства и потом заявил свои права, его перераспределяют между всеми наследниками.

- Если имущество уже перешло в собственность общины, запоздалый наследник имеет право на компенсацию.

Срок отказа от наследства

Отказ от доли в пользу других наследников возможен только до истечения срока принятия наследства; позже изменить доли этим способом уже нельзя.

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