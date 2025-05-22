Практика судов
  1. В Украине

Квартира, машина, мебель – как поделить имущество после смерти родственника

11:02, 22 мая 2025
Доли каждого наследника в наследстве равны, если наследодатель в завещании сам не распределил наследство между ними.
Квартира, машина, мебель – как поделить имущество после смерти родственника
Фото: zib.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины обнародовало основные правила раздела наследственного имущества между наследниками:

Равные доли по закону

Если завещатель не распределил имущество самостоятельно, все наследники получают равные доли.

Изменение долей по договоренности

- Движимое имущество (автомобили, мебель и т.д.) можно перезаключить устным соглашением.

- Недвижимость и транспорт - только по нотариально удостоверенному соглашению.

Нотариальный договор о разделе

Наследники могут объединить все свои договоренности в единый договор, нотариально заверенный до выдачи свидетельств о наследстве.

Выделение доли в натуре

Каждый наследник может требовать свой объект (комнату, авто и т.д.) в натуральном виде.

- Приоритет имеют те, кто проживал с умершим не менее года до смерти - они получают прежде всего предметы обычного домашнего обихода.

- Совладельцы имущества также имеют преимущественное право на выделение собственной доли, если это не нарушает интересы других наследников.

Судебное разделение

Если наследники не договорятся, вопрос решает суд. Суд учитывает:

- Продолжительность пользования предметами имущества;

- Назначение вещей;

- Другие значимые обстоятельства.

Перераспределение после запоздалого принятия наследства

Если кто-то пропустил шестимесячный срок принятия наследства и потом заявил свои права, его перераспределяют между всеми наследниками.

- Если имущество уже перешло в собственность общины, запоздалый наследник имеет право на компенсацию.

Срок отказа от наследства

Отказ от доли в пользу других наследников возможен только до истечения срока принятия наследства; позже изменить доли этим способом уже нельзя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

наследство Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают установить дополнительный отпуск для военнослужащих, длительное время находящихся в зоне боевых действий

Предлагается предоставить военнослужащим отпуск продолжительностью 30 календарных дней в связи с выполнением обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия, в течение 3 календарных лет.

«Вы квартирант и человек с Востока» – в суде поссорились судьи из восточной и западной областей Украины

Кто из судей говорит правду, а кто – нет, понять пока сложно.

Кабмин включил в план интеграции с ЕС создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц

Налоговая служба будет отвечать за обеспечение функционирования программного и аппаратного обеспечения Единого реестра счетов физических и юридических лиц.

Судьей Большой Палаты от КАС ВС избрана Татьяна Стрелец

Срок полномочий судьи Михаила Грицива в составе Большой Палаты Верховного Суда окончился.

Владимир Луганский остался с мерой пресечения – решение Апелляционной палаты ВАКС

Апелляционная палата ВАКС оставила жалобу Владимира Луганского без удовлетворения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва