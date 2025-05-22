Квартира, машина, мебель – как поделить имущество после смерти родственника

Министерство юстиции Украины обнародовало основные правила раздела наследственного имущества между наследниками:
Равные доли по закону
Если завещатель не распределил имущество самостоятельно, все наследники получают равные доли.
Изменение долей по договоренности
- Движимое имущество (автомобили, мебель и т.д.) можно перезаключить устным соглашением.
- Недвижимость и транспорт - только по нотариально удостоверенному соглашению.
Нотариальный договор о разделе
Наследники могут объединить все свои договоренности в единый договор, нотариально заверенный до выдачи свидетельств о наследстве.
Выделение доли в натуре
Каждый наследник может требовать свой объект (комнату, авто и т.д.) в натуральном виде.
- Приоритет имеют те, кто проживал с умершим не менее года до смерти - они получают прежде всего предметы обычного домашнего обихода.
- Совладельцы имущества также имеют преимущественное право на выделение собственной доли, если это не нарушает интересы других наследников.
Судебное разделение
Если наследники не договорятся, вопрос решает суд. Суд учитывает:
- Продолжительность пользования предметами имущества;
- Назначение вещей;
- Другие значимые обстоятельства.
Перераспределение после запоздалого принятия наследства
Если кто-то пропустил шестимесячный срок принятия наследства и потом заявил свои права, его перераспределяют между всеми наследниками.
- Если имущество уже перешло в собственность общины, запоздалый наследник имеет право на компенсацию.
Срок отказа от наследства
Отказ от доли в пользу других наследников возможен только до истечения срока принятия наследства; позже изменить доли этим способом уже нельзя.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.