Ровенский апелляционный суд отказал в продлении срока на наследство – основания не убедили

Сын наследодателя обратился в местный суд с иском об определении дополнительного срока для подачи заявления на принятие наследства, а наследство уже приняла сестра покойного наследодателя.

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Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу, поданную представителем ответчицы на решение местного суда, которым был удовлетворен иск и установлен для истца, как наследника по праву представления, дополнительный трехмесячный срок для подачи заявления о принятии наследства после смерти отца в нотариальную контору. Этот срок исчисляется с момента вступления решения в законную силу.

Как сообщили в Ровенском апелляционном суде, апеллянт просил отменить обжалуемое решение суда первой инстанции и принять новое — об отказе в удовлетворении исковых требований.

Апелляционный суд, не согласившись с позицией суда первой инстанции при рассмотрении данного спора, удовлетворил апелляционную жалобу ответчицы и отменил обжалуемое судебное решение.

Из материалов дела следует, что отец истца при жизни завещание не составлял, и после его смерти открылось наследство по закону на все принадлежащее ему имущество.

В соответствии с законодательством, в шестимесячный срок в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства обратилась сестра умершего наследодателя, которая является наследницей второй очереди, и приняла наследство, поскольку других заявлений о принятии не поступало.

Учитывая эти обстоятельства, сын наследодателя, входящий в число наследников первой очереди, обратился в местный суд с иском об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства. Истец указал, что пропустил срок по уважительным причинам — проходил очное обучение в вузе, болел, а также просил учесть, что в Украине действует военное положение.

Учитывая такие обстоятельства, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования.

Однако Ровенский апелляционный суд не смог согласиться с этими выводами.

Верховный Суд в постановлении от 26 июня 2019 года по делу № 565/1145/14 указал, что уважительными причинами пропуска срока признаются, в частности:

1) длительная болезнь наследника;

2) большое расстояние между местом постоянного проживания наследника и местом открытия наследства;

3) сложные условия труда, связанные, например, с длительными командировками, в том числе заграничными;

4) пребывание наследника на срочной службе в составе Вооруженных Сил Украины;

5) неосведомленность о наличии завещания и др.

Верховный Суд в постановлениях от 17 октября 2019 года по делу № 766/14595/16, от 30 января 2020 года по делу № 487/2375/18, от 31 января 2020 года по делу № 450/1383/18, от 21 апреля 2022 года по делу № 296/12109/18, от 17 августа 2023 года по делу № 626/274/22 указал, что оценка уважительности причин пропуска срока подачи заявления о принятии наследства должна, прежде всего, касаться периода от момента открытия наследства до истечения шестимесячного срока, установленного законом для его принятия. Именно в течение этого периода должны существовать объективные и существенные препятствия для принятия наследства. Другие периоды подлежат исследованию, если такие препятствия возникли в пределах шестимесячного срока и продолжались до момента обращения к нотариусу или в суд.

Отменяя обжалуемое решение, коллегия судей учла, что приведенные истцом обстоятельства пропуска срока для принятия наследства не являются уважительными причинами для установления соответствующего дополнительного материально-правового срока.

Известно, что истец действительно проходил обучение и болел суммарно полтора месяца, тогда как законом предусмотрено шесть месяцев для подачи заявления о принятии наследства. Остальное время он находился по месту службы, не связанной с выполнением военного долга, и по месту жительства, которое расположено в пределах одной административно-территориальной единицы с местом открытия наследства.

Апелляционный суд также не согласился с необоснованными выводами суда первой инстанции о том, что как начало, так и конец срока принятия наследства истцом пришлись на период действия военного положения, поскольку по месту открытия наследства и месту жительства истца активные боевые действия не ведутся. Следовательно, это обстоятельство также не подтверждает наличие существенных, непреодолимых и весомых препятствий для подачи истцом заявления о принятии наследства после смерти отца в установленный законом срок.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 20 мая 2025 года по делу № 556/2827/24 (производство № 22-ц/4815/591/25).

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