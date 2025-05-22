Без обміну «1000 на 1000» подальших перемовин з РФ не буде – Андрій Єрмак

Україна чітко вказує: спершу — масштабний обмін полоненими, далі — погодження наступної зустрічі з представниками РФ.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак після онлайн-розмови з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії заявив, що позиція України чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Другим — визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ.

Зокрема він відмітив, що Україна координує з партнерами позиції щодо переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України.

Відтак, Андрій Єрмак поінформував колег про останні події — перемовини в Стамбулі, зустрічі Президента України в Італії та Ватикані, а також про важливу розмову Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн Європейського Союзу.

«Окрема увага була приділена необхідності посилення санкційного тиску на Росію за її дії, спрямовані на затягування війни», - відмітив він.

Керівник ОП наголосив, що Україна працює над тим, щоб справедливий мир став реальністю — на основі міжнародного права, без компромісів із совістю та правдою.

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