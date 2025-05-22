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Депутати пропонують встановити додаткову відпустку військовим, які довго знаходяться у зоні бойових дій

10:58, 22 травня 2025
Пропонується надати військовослужбовцям відпустку 30 календарних днів у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 3 календарних років.
Депутати пропонують встановити додаткову відпустку військовим, які довго знаходяться у зоні бойових дій
Джерело фото: Getty Images
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Група народних депутатів, серед яких Юлія Яцик, Олексій Гончаренко, Марія Мезенцева, Мар’яна Безугла, Георгій Мазурашу та інші зареєстрували у Верховній Раді законопроект 13303 щодо надання щорічної додаткової відпустки військовослужбовцям у зв’язку з перебуванням та тривалим виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії.

Законопроектом пропонується пункт 18 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» доповнити новим абзацом, в якому передбачити надання в умовах воєнного стану військовослужбовцям у зв’язку з перебуванням та виконанням обов'язків військової служби на території де ведуться бойові дії щорічної додаткової відпустки тривалістю:

  • 10 календарних днів – у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 1 календарного року;
  • 20 календарних днів – у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 2 календарних років;
  • 30 календарних днів – у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 3 календарних років;
  • 40 календарних днів – у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 4 календарних років та більше.

Як вказують депутати, досі законодавчо не визначені чіткі строки служби та право на демобілізацію після спливу цього стоку, що призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців.

Станом на сьогодні військовослужбовці не мають право на демобілізацію, та під час дії воєнного стану можуть використати тільки частину щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, та які надаються частинами протягом календарного року, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів та одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

У зв’язку з тим, що військовослужбовці, зокрема мобілізовані, не можуть бути звільнені зі служби в період дії воєнного стану, депутати вважають, що такі військовослужбовці потребують та заслуговують на щорічну додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення, тривалість якої залежить від кількості календарних років виконання обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії. На думку ініціаторів законопроекту, надання такої можливості – це крок до покращення морально-психологічного стану військовослужбовців, і як мотивація інших для виконання обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України військові війна відпустка

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Депутати пропонують встановити додаткову відпустку військовим, які довго знаходяться у зоні бойових дій

Пропонується надати військовослужбовцям відпустку 30 календарних днів у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 3 календарних років.

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