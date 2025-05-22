Суд у США скасував відпустки у зв’язку з абортами працівницям

Роботодавців більше не зобов’яжуть враховувати аборти.

Фото: Getty Images

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Федеральний суддя скасував правила, які зобов’язували більшість роботодавців у США надавати працівницям відпустку та інші умови для проходження абортів. Про це пише CBS News.

Суть справи

У грудні 2022 року в США набув чинності Закон про справедливі умови праці для вагітних працівниць (PWFA), який зобов’язує роботодавців з 15 і більше працівниками створювати комфортні умови для вагітних — зокрема, дозволяти сидіти, відвідувати лікаря або брати лікарняну відпустку. Закон був підтриманий обома партіями, однак після рішення EEOC щодо абортів ця підтримка почала розпадатися. Навіть деякі автори законопроєкту, зокрема республіканець Білл Кессіді, висловили обурення.

Комісія з рівних можливостей працевлаштування (EEOC), яка відповідальна за імплементацію цього закону, у своїх роз’ясненнях також включила до «медичних станів, пов’язаних із вагітністю» аборт — тобто передбачила, що жінка, яка його проходить, також має право на трудові пільги.

Генеральна прокурорка Луїзіани Ліз Меррілл назвала рішення «перемогою для життя». З іншого боку, організація A Better Balance, яка роками добивалася ухвалення цього закону, засудила вирок. Її очільниця Інімай Четтіар заявила, що це «широка атака на права жінок і репродуктивну свободу».

Що вирішив суд

Федеральний окружний суддя Девід Джозеф із Західного округу Луїзіани скасував положення регуляції Комісії з рівних можливостей працевлаштування (EEOC), яке зобов’язувало роботодавців у США надавати працівницям відпустки та інші умови для проходження абортів. Це рішення стало наслідком об’єднаних позовів генеральних прокурорів Луїзіани й Міссісіпі, а також католицьких організацій, які звинуватили EEOC у перевищенні повноважень.

Суддя Джозеф, призначений Дональдом Трампом під час першого президентського терміну, підтримав аргументи позивачів. Він постановив, що Комісія вийшла за межі закону, трактуючи аборт як «медичний стан, пов’язаний із вагітністю», який підлягає захисту згідно з Законом про справедливі умови праці для вагітних працівниць. Суддя наголосив, що аборт — це політично та морально чутливе питання, яке Конгрес мав би прямо згадати, якби хотів включити його до цього закону.

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