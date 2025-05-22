Конституционный суд Румынии отклонил требование Симиона отменить результаты выборов

Конституционный суд Румынии признал выборы легитимными несмотря на обвинения в «избирательном туризме».

Фото: Stirile ProTV

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Конституционный суд Румынии единогласно отклонил иск лидера AUR Джордже Симиона об отмене результатов второго тура президентских выборов, сообщает Digi24.

Суть дела

Кандидат в президенты Румынии от ультраправой партии AUR Джордже Симион обжаловал результаты второго тура президентских выборов, который состоялся 18 мая. Заявление было подано в Конституционный суд Румынии по электронной почте в ночь на 21 мая. Симион обвинил оппонентов в фальсификациях, в частности в «избирательном туризме» из Молдовы, подкупе избирателей, использовании административного ресурса другого государства и вмешательстве в информационное пространство со стороны Франции.

Он заявил, что было потрачено «100 миллионов евро» на фальсификации в Молдове, а также обвинил действующую власть в «государственном перевороте».

Позиции сторон

Никушор Дан, который победил во втором туре, прокомментировал заявление Симиона как «полностью надуманное».

«Я не видел самого документа, но говорить, что сотни миллионов евро были потрачены в Молдове, - это просто нелепо», - сказал Дан.

Джордже Симион после решения суда заявил о продолжении борьбы:

«КСР продолжает государственный переворот! Нам ничего не остается, как бороться! Призываю вас присоединиться ко мне - сегодня и в последующие недели!» - написал он в Facebook.

Контекст и законодательство

Согласно румынскому законодательству, выборы могут быть отменены, если нарушения во время голосования или подсчета могли повлиять на результат. Заявления на обжалование должны подаваться в течение трех дней после голосования с указанием четких мотивов и доказательств.

Что решил суд

22 мая Конституционный суд Румынии единогласно отклонил требование Джордже Симиона как необоснованное. В решении указано, что суд действовал в пределах своих полномочий, контролируя законность избирательного процесса. Постановление суда является окончательным и будет опубликовано в Официальном вестнике Румынии.

В 12:00 состоится торжественное заседание Конституционного суда для официального подтверждения результатов выборов. На заседании будут присутствовать избранный президент Никушор Дан и исполняющий обязанности президента Илие Болоджан.

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