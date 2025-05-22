Члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ делегували перевірку завдань кандидатів неназваним експертам

Кандидат на посаду директора БЕБ Віктор Дубовик звернув увагу на питання прозорості у роботі конкурсної комісії з відбору очільника Бюро економічної безпеки.

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В Україні триває конкурс на нового директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, уваги до нього значно менше, на відміну від конкурсів на посаду директора НАБУ чи директора НАЗК. Не поспішають широко висвітлювати свою діяльність і члени конкурсної комісії.

На сайті уряду розміщено протоколи засідань, але останній з них датований 1 квітня 2025 року, хоча з того часу вже відбулося два засідання – 8 квітня і 13 травня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на засіданні 8 квітня голова конкурсної комісії з відбору директора Лаура Стефан оголосила, що всі кандидати проходять на наступний етап. Слід зазначити, що на засіданні були присутні лише троє членів комісії від «міжнародників». Тим не менш, незважаючи на відсутність кворуму, Стефан зазначила, що «нам не потрібно приймати сьогодні рішення, бо всі кандидати пройшли попередній етап конкурсу».

Наразі відомо, що 8, 9 та 10 червня відбудуться співбесіди з 16 кандидатами на посаду директора БЕБ. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що майже половина з цих кандидатів працює у Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

На певні питання до прозорості конкурсу звернув увагу і один з кандидатів, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик у своєму дописі.

«Нотатки з п’ятого місяця перебігу конкурсу на посаду директора БЕБ, або чи можна будувати інституції за новими принципами, але з вадами, які піддавалися критиці.

Як кандидат, що вдруге бере участь у публічному конкурсі, маю бажання поділитися власними спостереженнями щодо прозорості процедури обрання директора Бюро економічної безпеки.

Декілька днів тому мною був надісланий запит до Комісії з добору Директора БЕБ України з більше ніж 50 питаннями щодо перебігу конкурсних процедур та роз’ясненнями тих чи інших нюансів конкурсу, на які сподіваюся отримати відповіді найближчим часом.

Однак, деякі з цих питань потребують загальної дискусії та можливості пошуку правильних варіантів їх врегулювання для запобігання можливості сумнівів в законності таких процедур.

Адже, будуючи ефективні транспарентні державні інституції, яким має довіряти суспільство, ми не можемо використовувати упереджені та непрозорі методи.

Проте у конкурсній процедурі на посаду Директора Бюро економічної безпеки за результатами попередніх етапів маю декілька суттєвих зауважень.

Отже те, на що хотілося б звернути увагу:

самоусунення членів Конкурсної комісії від безпосередньої оцінки відповідей на практичні завдання кандидатів, адже члени Конкурсної комісії не виставляли оцінки за відповіді кандидатів, вони делегували оцінювання відповідей кандидатів невідомим експертам, порядок залучення яких, як і будь-яка інформація щодо них відсутня.

відсутність публічної дискусії членів Конкурсної комісії щодо надання оцінки відповідей на практичні завдання кандидатами

повна відсутність анонімності при перевірці практичних завдань кандидатів невідомими експертами. Факт можливого наявності конфлікту інтересів та упередженого ставлення до будь-якого кандидата з боку невідомих зовнішніх експертів судячи з усього навіть не передбачався

невизначеність критеріїв, методики, за якими зовнішні експерти виставляли оцінки. Аналогічно відповідна методика відсутня і для членів Конкурсної комісії, що може свідчити про те, що члени Конкурсної комісії можливо і не планували самостійно виконувати обов'язок щодо оцінки професійних компетентностей кандидатів

різні підходи до оцінювання відповідей кандидатів: за однакові відповіді оцінки значно відрізняються, тоді як за протилежні відповіді оцінки збігаються. При цьому відсутні правильні відповіді на практичні завдання, які дали б можливість громадськості зіставити завдання із правильними відповідями

відсутність контролю за процесом обробки та сканування відповідей кандидатів на практичні завдання після того, як учасники конкурсу закінчили виконання практичних завдань, і до того моменту як сканкопії робіт були розміщені на сайті Кабінету Міністрів України. Що відповідно створювало можливість підміни результатів при транспортуванні

відсутність протоколу про затвердження результатів практичних робіт та загального рейтингу учасників конкурсу.

При цьому у пункті 5.15 Регламенту роботи Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України, затвердженого Протоколом засідання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України від 20.12.2024 №2 зазначено: «Усі рішення Комісії, прийняті окремим документом, та протоколи засідань, оприлюднюються на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України протягом ДВОХ РОБОЧИХ ПІСЛЯ ЇХ ПІДПИСАННЯ».

Отже, відсутність на сайті протоколу засідання Конкурсної комісії від 13.05.20205 станом на 22.05.2025 свідчить про те, що протокол й досі не підписаний», зазначив Віктор Дубовик.

Також він звернув увагу на різку зміна першої п’ятірки кандидатів після етапу практичних завдань, де вперше з’явився людський фактор в оцінюванні, порівняно з попередніми двома етапами, де результати визначалися програмними засобами.

«Чи на такі конкурсні процедури розраховували учасники конкурсу на Директора Бюро економічної безпеки України, українське суспільство та міжнародні партнери?

Минулого року я особисто був присутній на переговорах з Міжнародним валютним фондом, де обговорювалися рекомендації до конкурсної процедури відбору кандидатів на посаду Директора Бюро економічної безпеки України.

Можу засвідчити, що окреслено вище не відповідає баченню міжнародних партнерів. Йшлося про відкритий, прозорий та конкурентний процес відбору кандидатів на Директора Бюро економічної безпеки на основі кращих міжнародних практик», зазначив Віктор Дубовик.

Він зауважив, що доброчесність має бути стандартною вимогою до посадовців, кандидатів на посади в державних органах та членів конкурсних комісій по їх відбору.

«Доброчесність при цьому визначається як позитивна моральна якість, зумовлена свідомістю і волею людини, яка є узагальненою стійкою характеристикою людини, її способу життя, вчинків; якість, що характеризує готовність і здатність особистості свідомо і неухильно орієнтуватись у своїй діяльності та поведінці на принципи добра і справедливості (постанова Великої Палати Верховного Суду від 10 листопада 2022 року по справі №9901/355/21).

При цьому ключове в цьому визначення «доброчесності» - це здатність особисто орієнтуватись у своїй діяльності та поведінці.

Вважаю будь-які спроби відносно будь-якого учасника конкурсу прив’язувати його власну доброчесність до доброчесності інших людей – такими, що не відповідають стандартам етики та ключовій ідеї доброчесності.

Бюро економічної безпеки України має здійснювати свою діяльність на основі принципів: ВІДКРИТОСТІ та ПРОЗОРОСТІ діяльності Бюро економічної безпеки України ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ, підзвітності й підконтрольності визначеним законом державним органам; справедливості; неупередженості; та взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями (п. 5, 9, 10, 12 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про БЕБ України»).

Оскільки законом визначено правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України як спеціалізованого органу, то вище перелічені принципи поширюють свою дію зокрема і на процедуру проведення конкурсу на посаду Директора, а також на діяльність Конкурсної комісії.

Крім того, принципи відкритості та прозорості конкурсу втілено також у статті 15 Закону, що визначає порядок призначення та звільнення Директора БЕБ України.

Керуючись цими стандартами, я вважаю важливою складовою публічне висвітлення ключових моментів проведення конкурсу на Директора Бюро економічної безпеки та висловлення власних критичних зауважень до його перебігу, адже публічне обговорення недоліків процедури – не критика задля критики, а крок до відновлення довіри та легітимності оновленого органу» – підкреслив Віктор Дубовик.

Автор: Наталя Мамченко

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