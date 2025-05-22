В Україні майже 50 дітей повідомили про спроби вербування з боку росіян у TikTok і Telegram

Росія активно вербує дітей в Україні через соцмережі.

Фото: militarnyi

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В Україні зафіксовано близько 50 звернень від дітей, які повідомили про спроби вербування з боку осіб, пов’язаних із Росією. Про це повідомив начальник ювенальної поліції України Василь Богдан, передає Укрінформ.

За його словами, до дітей через месенджери та соціальні мережі зверталися невідомі з фейкових акаунтів, які закликали їх до диверсій — підпалів автомобілів військових, будівель державних органів та об'єктів критичної інфраструктури. Також йшлося про збір інформації на військову тематику. За виконання таких завдань зловмисники обіцяли грошову винагороду.

«Ми наразі спостерігаємо стійку динаміку до підвищення кількості звернень від дітей про спроби вербування. На сьогодні до органів Нацполіції з цього приводу звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соцмережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів авто військових, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації, за що і обіцяли фінансову винагороду», — пояснив Богдан.

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