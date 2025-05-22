В Украине продолжается вступительная кампания в военные вузы – больше мест и повышенные стипендии

В Украине продолжается набор с новыми специальностями и повышенным обеспечением.

Фото: mod.gov.ua

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Министерство обороны Украины сообщило, что продолжается вступительная кампания в учреждения военного образования. В этом году госзаказ на подготовку офицеров и специалистов увеличен на 20% по сравнению с 2024-м и более чем в два раза с начала полномасштабной войны. Кроме традиционных специальностей, впервые открыт набор на программу «Физкультурно-спортивная реабилитация раненых», которая введена в Национальном университете обороны Украины.

«Военное образование в Украине сейчас проходит трансформацию: мы адаптируем учебные программы под реалии войны, учитываем потребности ВСУ, используем международный опыт и внедряем стандарты НАТО», - заявил директор Департамента военного образования и науки Минобороны Владимир Мирненко. «Поступление в военный вуз - это первый шаг к будущей офицерской карьере, мы работаем над воспитанием лидерских качеств у нашей молодежи», - добавил он.

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении: им гарантируют бесплатное проживание в общежитиях, питание, медобслуживание и форменную одежду. С марта 2025 года их денежное обеспечение существенно возросло: первокурсники получают около 8 000 грн в месяц, а выпускники с отличными результатами - более 20 000 грн.

Подать документы для поступления в высшие военные заведения и подразделения в гражданских вузах можно двумя путями:

- через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (до 1 июня);

- непосредственно в учебное заведение (до 1 июля).

Абитуриенты самостоятельно выбирают формат поступления: на основе результатов национального мультипредметного теста 2022-2025 годов или путем сдачи вступительных экзаменов по конкурсным предметам в самом заведении. После подачи заявления или рапорта обязательной является военно-врачебная комиссия - детали в ТЦК и СП или в выбранном вузе.

Право поступать имеют граждане 17-30 лет с полным средним, профессиональным, предвысшим или высшим образованием. Женщины зачисляются наравне с мужчинами без ограничений - в прошлом году более 19% курсантов в военных вузах были девушки.

Подготовку офицеров бакалаврского уровня осуществляют:

- Национальный университет обороны Украины;

- Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;

- Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;

- Военная академия (г. Одесса);

- Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко;

- Житомирский военный институт имени Сергея Королева;

- Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;

- Военный институт танковых войск НТУ «ХПИ»;

- Институт Военно-Морских Сил Одесской морской академии;

- Военно-юридический институт НаУКМА;

- Кафедры военной подготовки в ИФНТУНГ, Национальном авиационном университете, Государственной спецслужбе транспорта и Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова.

- Подготовку сержантского и старшинского состава (младший бакалавр) осуществляют военные колледжи при:

- Национальной академии Сухопутных войск;

- ХНУВС имени Ивана Кожедуба;

- Институте телекоммуникаций имени Героев Крут;

- Профессиональном колледже морского транспорта Одесской морской академии.

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