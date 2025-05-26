В США резко выросли продажи тетрадей — так университеты борются со списыванием через ChatGPT

Традиционные синие тетради снова становятся главным инструментом преподавателей в борьбе с массовым использованием искусственного интеллекта для списывания на экзаменах.

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В США значительно выросли продажи тетрадей для экзаменов. Преподаватели хотят заставить студентов думать, а не списывать с ChatGPT. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Еще несколько лет назад бумажные тетради для экзаменов с синими обложками — так называемые блубуки (blue books) — считались пережитком прошлого. Но теперь, когда ChatGPT и другие инструменты искусственного интеллекта массово используются для списывания, университеты возвращаются к аналоговым методам проверки знаний.

Синие книжечки — это недорогие тетради с голубой обложкой и пустыми страницами, которые издавна вызывают у студентов страх. Однако именно они стали одним из главных средств борьбы с подделкой работ с помощью искусственного интеллекта.

Большинство этих тетрадей производит компания Roaring Spring Paper Products из Пенсильвании. Основанная более ста лет назад в маленьком городке Роаринг Спринг, эта семейная компания ежегодно продает несколько миллионов таких тетрадей, и все они производятся в США.

Отмечается, что спрос на эти тетради резко вырос из-за массового использования ChatGPT в учебе — студенты «заказывают» задания у искусственного интеллекта, что вывело проблему на новый уровень.

Издание указывает, что пандемия и дистанционное обучение почти «убили» продажи синих тетрадей в 2020–2021 годах. Но сейчас, когда вернулись офлайн-экзамены, и когда преподаватели пытаются противостоять искушению списывать через искусственный интеллект, продажи в ведущих университетах США выросли на 30-80%.

Например, в Техасском университете A&M продажи тетрадей увеличились на 30%, в Университете Флориды — почти на 50%, а в Калифорнийском университете в Беркли — на 80%.

Студенты, начавшие обучение после выхода ChatGPT в 2022 году, привыкли использовать его на каждом шагу. Некоторые преподаватели вынуждены просить не брать телефоны на экзамены, так как современные ИИ-модели делают калькуляторы устаревшими.

Некоторые профессора просто отказываются от классических эссе, так как не могут быть уверены, написаны ли они самими студентами.

Чтобы выявить настоящие знания, преподаватель ввел устные экзамены и вернулся к традиционным синим тетрадям для письменных экзаменов. И это сработало.

В то же время многие профессора считают, что искусственный интеллект — это инструмент, которым студенты должны уметь пользоваться, поскольку это их будущее. Использование ChatGPT делает их продуктивнее и эффективнее в работе.

Однако запрет на использование ИИ во время экзаменов заставляет возвращаться к традиционным методам — и синим тетрадям, которые считаются самым надежным способом проверки знаний.

Эти тетради вызывают не только страх у студентов, но и неприязнь у преподавателей — они существуют уже более века и часто ассоциируются с нервными экзаменами и плохим почерком студентов.

Некоторые профессора пытаются адаптироваться: например, разрешали писать экзамены на ноутбуках, но как только были зафиксированы случаи использования ChatGPT — возвращались к бумажным тетрадям.

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