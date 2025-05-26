В Минюсте объяснили, по каким основаниям могут ограничить гражданскую дееспособность лица

Если человек имеет психическое заболевание, существенно мешающее ему понимать свои действия или контролировать их, суд вправе ограничить его гражданскую дееспособность.

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В Министерстве юстиции объяснили, на каких основаниях может быть ограничена гражданская дееспособность лица.

Гражданская дееспособность физического лица — это его способность своими действиями приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также способность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их выполнять и нести ответственность в случае их невыполнения.

Гражданской дееспособностью обладает физическое лицо, которое осознаёт значение своих действий и может руководить ими.

Согласно общему правилу, различают следующие виды гражданской дееспособности физического лица: полная, неполная, частичная и ограниченная.

Объём гражданской дееспособности физического лица устанавливается настоящим Кодексом и может быть ограничен исключительно в случаях и в порядке, установленных законом (статья 30 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК Украины)).

Ограничение гражданской дееспособности физического лица осуществляется только в судебном порядке. Также обращаем внимание, что физическое лицо может быть признано судом недееспособным, если оно вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способно осознавать значение своих действий и (или) руководить ими (часть первая статьи 39 ГК Украины).

Основания для ограничения гражданской дееспособности

Суд может ограничить гражданскую дееспособность физического лица, если оно страдает психическим расстройством, которое существенно влияет на его способность осознавать значение своих действий и (или) руководить ими.

Суд может ограничить гражданскую дееспособность физического лица, если оно злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими средствами, токсическими веществами, азартными играми и т.п. и тем самым ставит себя или свою семью, а также других лиц, которых оно по закону обязано содержать, в тяжёлое материальное положение.

Порядок ограничения гражданской дееспособности физического лица устанавливается Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Гражданская дееспособность физического лица считается ограниченной с момента вступления в законную силу решения суда об этом (статья 36 ГК Украины).

Правовые последствия ограничения гражданской дееспособности физического лица

Над физическим лицом, гражданская дееспособность которого ограничена, устанавливается попечительство.

Физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, может самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки.

Сделки по распоряжению имуществом и другие сделки, выходящие за пределы мелких бытовых, совершаются лицом, гражданская дееспособность которого ограничена, с согласия попечителя. Отказ попечителя дать согласие на совершение сделок, выходящих за пределы мелких бытовых, может быть обжалован этим лицом в орган опеки и попечительства или в суд.

Получение заработка, пенсии, стипендии, других доходов лица, гражданская дееспособность которого ограничена, и распоряжение ими осуществляются попечителем. Попечитель может письменно разрешить физическому лицу, гражданская дееспособность которого ограничена, самостоятельно получать заработок, пенсию, стипендию, другие доходы и распоряжаться ими.

Лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, самостоятельно несёт ответственность за нарушение им договора, заключённого с согласия попечителя, и за вред, причинённый им другому лицу (статья 37 ГК Украины).

Рассмотрение дела в суде

Согласно статье 295 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее — ГПК Украины), заявление об ограничении гражданской дееспособности физического лица, в том числе несовершеннолетнего, подаётся в суд по месту жительства этого лица, а если оно находится на лечении в учреждении по оказанию психиатрической помощи — по месту нахождения этого учреждения.

Подсудность дел об ограничении гражданской дееспособности гражданина Украины, проживающего за её пределами, определяется по ходатайству заявителя определением судьи Верховного Суда.

Согласно статье 296 ГПК Украины, заявление об ограничении гражданской дееспособности физического лица могут подать:

члены его семьи,

органы опеки и попечительства,

учреждения по оказанию психиатрической помощи.

В заявлении об ограничении гражданской дееспособности физического лица должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о психическом расстройстве, существенно влияющем на его способность осознавать значение своих действий и (или) руководить ими, либо обстоятельства, подтверждающие действия, в результате которых физическое лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, наркотическими средствами, токсическими веществами, азартными играми и т.п., поставило себя или свою семью, а также других лиц, которых оно по закону обязано содержать, в тяжёлое материальное положение (статья 297 ГПК Украины).

При наличии достаточных данных о психическом расстройстве здоровья физического лица суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу для установления его психического состояния (статья 298 ГПК Украины).

Суд, принимая решение об ограничении гражданской дееспособности физического лица, устанавливает над ним соответственно попечительство или опеку и по представлению органа опеки и попечительства назначает ему попечителя или опекуна (статья 300 ГПК Украины).

Опекуном или попечителем может быть только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью и только на основании его письменного заявления. Преимущественно опекун или попечитель назначаются из числа лиц, состоящих в семейных, родственных отношениях с подопечным, с учётом личных отношений между ними, возможности лица исполнять обязанности опекуна или попечителя (статья 63 ГК Украины).

Согласно статье 300 ГПК Украины срок действия решения о признании физического лица недееспособным определяется судом, но не может превышать двух лет.

Восстановление гражданской дееспособности физического лица, гражданская дееспособность которого была ограничена

В случае выздоровления физического лица, гражданская дееспособность которого была ограничена, или такого улучшения его психического состояния, которое полностью восстановило его способность осознавать значение своих действий и (или) руководить ими, суд восстанавливает его гражданскую дееспособность.

Также суд восстанавливает гражданскую дееспособность в случае прекращения физическим лицом злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, токсическими веществами, азартными играми и т.п.

Попечительство, установленное над физическим лицом, прекращается на основании решения суда о восстановлении гражданской дееспособности.

Порядок восстановления гражданской дееспособности физического лица, гражданская дееспособность которого была ограничена, устанавливается Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Так, в соответствии со статьёй 300 ГПК Украины отмена решения суда об ограничении гражданской дееспособности физического лица и восстановление гражданской дееспособности физического лица, гражданская дееспособность которого ограничена, осуществляется по решению суда по заявлению такого физического лица, его попечителя, членов семьи, органа опеки и попечительства или его адвоката.

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