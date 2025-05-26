Техас планирует полный запрет соцсетей для несовершеннолетних

В Техасе могут обязать соцсети удалять аккаунты детей.

Фото: independent.co.uk

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В США штат Техас может стать первым, где несовершеннолетним полностью запретят пользование социальными сетями. Как сообщает Engadget, соответствующий законопроект уже одобрен сенатским комитетом и вскоре его вынесут на голосование.

Документ предусматривает обязательную проверку возраста всех новых пользователей, а также блокировку аккаунтов, созданных лицами до 18 лет. Кроме того, родители смогут инициировать удаление учетных записей своих детей - соцсети должны будут выполнить запрос в течение 10 дней, иначе им будут грозить штрафы.

Хотя похожие ограничения уже введены во Флориде, где запрещены соцсети детям до 14 лет, а подросткам 14-15 лет требуется согласие родителей, техасская инициатива значительно жестче. Законопроект вызывает активные дискуссии: сторонники видят в нем защиту психического здоровья молодежи, а критики - угрозу свободе слова и предусматривают судебные иски после его принятия.

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