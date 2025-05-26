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Техас планує повну заборону соцмереж для неповнолітніх

11:51, 26 травня 2025
У Техасі можуть зобов’язати соцмережі видаляти акаунти дітей.
Техас планує повну заборону соцмереж для неповнолітніх
Фото: independent.co.uk
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У США штат Техас може стати першим, де неповнолітнім повністю заборонять користування соціальними мережами. Як повідомляє Engadget, відповідний законопроєкт уже схвалено сенатським комітетом і незабаром його винесуть на голосування.

Документ передбачає обов’язкову перевірку віку всіх нових користувачів, а також блокування акаунтів, створених особами до 18 років. Крім того, батьки зможуть ініціювати видалення облікових записів своїх дітей — соцмережі повинні будуть виконати запит протягом 10 днів, інакше їм загрожуватимуть штрафи.

Хоча схожі обмеження вже запроваджено у Флориді, де заборонено соцмережі дітям до 14 років, а підліткам 14–15 років потрібна згода батьків, техаська ініціатива є значно жорсткішою. Законопроєкт викликає активні дискусії: прихильники вбачають у ньому захист психічного здоров’я молоді, а критики — загрозу свободі слова та передбачають судові позови після його ухвалення.

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США діти соцмережі

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