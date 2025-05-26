Техас планує повну заборону соцмереж для неповнолітніх

У Техасі можуть зобов’язати соцмережі видаляти акаунти дітей.

Фото: independent.co.uk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США штат Техас може стати першим, де неповнолітнім повністю заборонять користування соціальними мережами. Як повідомляє Engadget, відповідний законопроєкт уже схвалено сенатським комітетом і незабаром його винесуть на голосування.

Документ передбачає обов’язкову перевірку віку всіх нових користувачів, а також блокування акаунтів, створених особами до 18 років. Крім того, батьки зможуть ініціювати видалення облікових записів своїх дітей — соцмережі повинні будуть виконати запит протягом 10 днів, інакше їм загрожуватимуть штрафи.

Хоча схожі обмеження вже запроваджено у Флориді, де заборонено соцмережі дітям до 14 років, а підліткам 14–15 років потрібна згода батьків, техаська ініціатива є значно жорсткішою. Законопроєкт викликає активні дискусії: прихильники вбачають у ньому захист психічного здоров’я молоді, а критики — загрозу свободі слова та передбачають судові позови після його ухвалення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.