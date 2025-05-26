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Тричі самовільно залишив частину — на Прикарпатті військового засудили до 5 років ув’язнення

10:21, 26 травня 2025
Військовослужбовець тричі вчинив СЗЧ, через що суд призначив йому покарання — 5 років ув’язнення.
Тричі самовільно залишив частину — на Прикарпатті військового засудили до 5 років ув’язнення
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На Івано-Франківщині до 5 років ув’язнення засуджено військовослужбовця за тричі вчинене самовільне залишення військової частини. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як відомо, чоловік був мобілізований до одного з військових підрозділів 26 лютого 2022 року. Вперше він не повернувся до частини після лікування в серпні 2023-го — та майже місяць залишався вдома, однак згодом самостійно повернувся на службу.

З лютого до квітня 2024 року він знову залишав місце служби. Після третього порушення – з серпня 2024 по січень 2025 року - його було затримано вдома працівниками ДБР та повідомлено про підозру.

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану, вчинене повторно) та призначив йому покарання — 5 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

У ДБР нагадали, що до серпня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили частини, мають законну можливість добровільно повернутись до служби без юридичних наслідків для них. Для цього слід звернутись до визначених нормативними актами установ або до своєї військової частини.

Протягом 72 годин після звернення особа поновлюється у списках особового складу, звільняється від кримінального покарання, і їй відновлюється грошове забезпечення та соціальні гарантії.

«Принагідно, закликаємо військовослужбовців не ризикувати свободою — повертатись до строю добровільно. Самовільне залишення військової частини — це злочин, за який передбачено від 5 до 10 років ув’язнення», — зазначили в Держбюро розслідувань.

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