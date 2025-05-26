Трижды самовольно оставил часть — на Прикарпатье военного приговорили к 5 годам заключения

Военнослужащий трижды совершил СЗЧ, из-за чего суд назначил ему наказание - 5 лет заключения.

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На Ивано-Франковщине к 5 годам лишения свободы осужден военнослужащий за тройное самовольное оставление воинской части. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Известно, что мужчина был мобилизован в один из военных подразделений 26 февраля 2022 года. Впервые он не вернулся в часть после лечения в августе 2023 года — почти месяц оставался дома, однако затем самостоятельно вернулся на службу.

С февраля по апрель 2024 года он вновь оставлял место службы. После третьего нарушения — с августа 2024 по январь 2025 года — его задержали дома сотрудники ГБР и сообщили о подозрении.

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения, совершённое повторно) и назначил наказание — 5 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляла Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

В ГБР напомнили, что до августа 2025 года военнослужащие, самовольно оставившие части, имеют законную возможность добровольно вернуться к службе без юридических последствий. Для этого необходимо обратиться в установленные нормативными актами учреждения или в свою воинскую часть.

В течение 72 часов после обращения лицо восстанавливается в списках личного состава, освобождается от уголовного наказания и ему возобновляется денежное обеспечение и социальные гарантии.

«В свою очередь, призываем военнослужащих не рисковать свободой — возвращаться в строй добровольно. Самовольное оставление воинской части — это преступление, за которое предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы», — отметили в Госбюро расследований.

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