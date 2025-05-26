Маленький городок в США против крупных счетов за водоснабжение – суд защитил жителей от отключения

В городке Кэмп-Хилл возник серьезный спор с соседним городом Дейдвилл из-за оплаты за водоснабжение.

Фото: Gabriel Tynes/Courthouse News Service

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В небольшом городке Кэмп-Хилл, штат Алабама, где проживает около 1200 человек, разгорелся серьезный конфликт с соседним городом Дейдвилл из-за оплаты за водоснабжение. Местные власти Кэмп-Хилла утверждают, что счета за воду завышены, а дополнительные штрафы начислены несправедливо. Ситуация угрожала оставить жителей без воды, но судья временно запретил отключение, дав сторонам время на переговоры. Об этом сообщает Couthouse News.

Почему возник конфликт?

В январе 2025 года Кэмп-Хилл получил счет за воду, значительно превышающий привычные суммы. Выяснилось, что проблема была в поврежденной трубе, из-за которой произошла утечка. Поломку быстро устранили, но высокие счета продолжали поступать. Кроме того, Дейдвилл начислил штрафы за несвоевременную оплату, хотя Кэмп-Хилл оспаривал эти счета. В общей сложности Дейдвилл требует от Кэмп-Хилла выплатить $173 889, из которых $50 000 — это штрафы.

Мэр Кэмп-Хилла Мессия Уильямс-Коул в суде пояснил, что обычно городок платил около $29 111 в месяц за воду. Но за последние пять месяцев счета колебались от $39 475 до $68 326. Проведенный аудит показал, что Дейдвилл повышал тарифы вопреки условиям договора 2012 года. Согласно контракту, Кэмп-Хилл должен был платить $2,35 за 1000 галлонов воды, но сейчас цена выросла до $6,40.

Что решил суд?

Судья окружного суда Алабамы Уильям Уортон 21 мая выдал временный запрет на отключение водоснабжения в Кэмп-Хилле. Он заявил: «Я не позволю оставить людей без воды». Судья призвал обе стороны сесть за стол переговоров и решить конфликт до судебного разбирательства, запланированного на август. Вопрос повышения тарифов суд пока не рассматривает, так как он не связан напрямую с долгом или угрозой отключения.

Почему это важно для Кэмп-Хилла?

Кэмп-Хилл — маленький городок с годовым бюджетом всего $1 млн, который зависит от платежей за коммунальные услуги и штрафов. По данным переписи, средний доход домохозяйств здесь составляет $30 000 — вдвое меньше, чем в среднем по штату. Большинство жителей (86%) — афроамериканцы, а 36% живут за чертой бедности. Для сравнения, в Дейдвилле, где проживает 3000 человек, средний доход составляет $57 240, а бюджет города в 2022 году составил $3,5 млн.

Нарушение договора

Договор между Кэмп-Хиллом и Дейдвиллом запрещает начислять штрафы за просрочку платежей, кроме возможной угрозы отключения воды. Однако Дейдвилл эти штрафы начислил. Кроме того, счетчик воды, который должен регулярно проверяться, не калибровали как минимум 10 лет, что могло привести к неточным начислениям. Мэр Кэмп-Хилла также отметил, что о повышении тарифов их уведомляли лишь за 30 дней до изменения, без каких-либо обсуждений.

Что говорят в Кэмп-Хилле?

Мэр Уильямс-Коул подозревает, что Дейдвилл не закупает дополнительную воду, хотя утверждает, что Кэмп-Хилл потребляет больше. Он также жалуется, что их городок «обращаются, как с младшим братом». Местный совет Кэмп-Хилла даже опубликовал письмо, в котором назвал ситуацию «несправедливостью» со стороны Дейдвилла.

Что будет дальше?

Мэр Кэмп-Хилла планирует встретиться с представителями водоканала Дейдвилла, чтобы разобраться в причинах проблемы и, возможно, договориться до суда. В то же время городок продолжает искать доказательства того, что высокие счета не соответствуют реальному потреблению. Жители Кэмп-Хилла надеются, что справедливость будет восстановлена, а вода останется в их домах.

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