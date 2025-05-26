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В Одесской области будут судить мужчину, который угрожал взорвать гранату в доме, где жил с семьей

10:03, 26 мая 2025
Мужчина не только угрожал взрывом, но и хранил боеприпасы и наркотические вещества, за что ему грозит до семи лет заключения.
В Одесской области будут судить мужчину, который угрожал взорвать гранату в доме, где жил с семьей
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В Одесской области будут судить мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме, где он жил с семьёй. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Сообщается, что инцидент произошёл в конце марта в Кулевчанской общине.

41-летний местный житель после ссоры с 35-летней женой угрожал взорвать корпус гранаты, в запальном устройстве которой находился нитроглицериновый порох. Женщина с тремя несовершеннолетними детьми и своей 53-летней матерью, которая жила с ними, выбежали на улицу.

Полицейские, прибывшие по вызову семьи, обезоружили правонарушителя и задержали его в порядке процессуального следствия.

Кроме того, при обыске по месту жительства мужчины полицейские обнаружили восемь патронов различного калибра для винтовок и крупнокалиберных пулемётов, а также экстракт каннабиса, оборот которого ограничен.

Сообщается, что боеприпасы и взрывчатые вещества фигурант нашёл в Донецкой области и привёз домой в качестве сувениров, а наркотическое средство изготовил для собственного употребления из конопли, найденной на окраине села.

Всё изъятое было направлено на экспертизу и подтверждено экспертными заключениями.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен, которым он не воспользовался.

Следователи предъявили фигуранту обвинения в приобретении, хранении и ношении боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения и незаконном изготовлении, приобретении, хранении наркотических средств без цели сбыта.

Досудебное расследование завершено, обвинительные акты по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины направлены в суд. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

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