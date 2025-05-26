В Одесской области будут судить мужчину, который угрожал взорвать гранату в доме, где жил с семьей

Мужчина не только угрожал взрывом, но и хранил боеприпасы и наркотические вещества, за что ему грозит до семи лет заключения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области будут судить мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме, где он жил с семьёй. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Сообщается, что инцидент произошёл в конце марта в Кулевчанской общине.

41-летний местный житель после ссоры с 35-летней женой угрожал взорвать корпус гранаты, в запальном устройстве которой находился нитроглицериновый порох. Женщина с тремя несовершеннолетними детьми и своей 53-летней матерью, которая жила с ними, выбежали на улицу.

Полицейские, прибывшие по вызову семьи, обезоружили правонарушителя и задержали его в порядке процессуального следствия.

Кроме того, при обыске по месту жительства мужчины полицейские обнаружили восемь патронов различного калибра для винтовок и крупнокалиберных пулемётов, а также экстракт каннабиса, оборот которого ограничен.

Сообщается, что боеприпасы и взрывчатые вещества фигурант нашёл в Донецкой области и привёз домой в качестве сувениров, а наркотическое средство изготовил для собственного употребления из конопли, найденной на окраине села.

Всё изъятое было направлено на экспертизу и подтверждено экспертными заключениями.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен, которым он не воспользовался.

Следователи предъявили фигуранту обвинения в приобретении, хранении и ношении боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения и незаконном изготовлении, приобретении, хранении наркотических средств без цели сбыта.

Досудебное расследование завершено, обвинительные акты по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины направлены в суд. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.