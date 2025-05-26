Чоловік не лише погрожував вибухом, а й зберігав боєприпаси та наркотичні речовини, за що йому загрожує до семи років ув’язнення.

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На Одещині судитимуть чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку, де мешкав з родиною. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що подія сталася наприкінці березня в Кулевчанській громаді.

41-річний місцевий житель після сварки з 35-річною дружиною погрожував підірвати корпус гранати, у запальному гнізді якого знаходився нітрогліцериновий порох. Жінка із трьома неповнолітніми дітьми та своєю 53-річною матір’ю, яка жила з ними, вибігли на вулицю.

Поліцейські, які прибули за викликом родини, роззброїли правопорушника та затримали його у процесуальному порядку.

Крім цього, під час проведення обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські виявили вісім набоїв різного калібру до гвинтівок і крупнокаліберних кулеметів, а також екстракт канабісу, обіг якого обмежений.

Вказується, що боєприпаси та вибухові речовини фігурант знайшов на Донеччині і привіз додому в якості сувенірів, а наркотичний засіб виготовив для власного вживання з конопель, які знайшов на околиці села.

Все вилучене було скеровано на дослідження та підтверджене експертними висновками.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень, яким він не скористався.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення у придбанні, зберіганні та носінні бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

Досудове розслідування завершено і обвинувальні акти за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення.

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