Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть нотаріуса, який здійснював нотаріальну діяльність попри те, що перебував за кордоном

09:11, 26 травня 2025
Нотаріус дозволив іншим особам здійснювати нотаріальні дії від свого імені під час перебування за кордоном.
У Києві судитимуть нотаріуса, який здійснював нотаріальну діяльність попри те, що перебував за кордоном
Ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане нотаріус, який здійснював нотаріальну діяльність попри те, що перебував за кордоном. Про це повідомляє столична поліція.

Поліцейські встановили, що надавач нотаріальних послуг з серпня по вересень 2022 року перебував за кордоном, й не бажаючи втрачати гроші, надав можливість проводити нотаріальні дії від свого імені іншим особам.

Відтак, за відсутності юриста його спільники в Україні використовували робочий комп’ютер, бланки нотаріальних дій, печатки та електронний цифровий підпиc, видавали довіреності для клієнтів.

За несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж, вчинене повторно, під час дії воєнного стану слідчі повідомили нотаріусу про підозру за ч. 3. ст. 27. ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі зібрали усі докази злочинних дій правопорушника та скерували обвинувальний акт на вирішення до суду. Обвинуваченому загрожує до 15-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що нотаріус з Києва підозрюється у несанкціонованому підписанні 111 документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ нотаріус обвинувальний акт нотаріат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водії масово відмовляються проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння – в судах кажуть, що побоюються замість лікарні опинитися в ТЦК

Все відбувається за одним сценарієм – зупинка поліцією, повідомлення про перебування у розшуку, звинувачення у вживанні наркотиків, запрошення до лікаря-нарколога, відмова, складення протоколу.

Чи дійсно є запит і від кого — питання відновлення військових судів викликало дискусію на Пленумі Верховного Суду

Чому Пленум Верховного Суду вирішив відкласти питання щодо відновлення військових судів в Україні.

Директор бібліотеки у виші має володіти англійською мовою — Кабмін прийняв постанову

Також англійську повинні знати директори бібліотек у науково-дослідних установах.

Суд апеляційної інстанції зобов’язаний проаналізувати й зіставити з наявними у справі матеріалами всі доводи, наведені в апеляційній скарзі, і дати на кожен вичерпну відповідь – Верховний Суд

Верховний Суд нагадав, що виключається кримінальна відповідальність особи, яка порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, яка була учасником дорожнього руху.

Верховний Суд відповів, чи може бути предметом апеляційного оскарження ухвала слідчого судді щодо скарги на бездіяльність управління поліції

До переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, не входить рішення слідчого судді на бездіяльність управління поліції, яка полягає в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язано вчинити у визначений КПК строк

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду