У Києві судитимуть нотаріуса, який здійснював нотаріальну діяльність попри те, що перебував за кордоном

Нотаріус дозволив іншим особам здійснювати нотаріальні дії від свого імені під час перебування за кордоном.

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У Києві перед судом постане нотаріус, який здійснював нотаріальну діяльність попри те, що перебував за кордоном. Про це повідомляє столична поліція.

Поліцейські встановили, що надавач нотаріальних послуг з серпня по вересень 2022 року перебував за кордоном, й не бажаючи втрачати гроші, надав можливість проводити нотаріальні дії від свого імені іншим особам.

Відтак, за відсутності юриста його спільники в Україні використовували робочий комп’ютер, бланки нотаріальних дій, печатки та електронний цифровий підпиc, видавали довіреності для клієнтів.

За несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж, вчинене повторно, під час дії воєнного стану слідчі повідомили нотаріусу про підозру за ч. 3. ст. 27. ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі зібрали усі докази злочинних дій правопорушника та скерували обвинувальний акт на вирішення до суду. Обвинуваченому загрожує до 15-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що нотаріус з Києва підозрюється у несанкціонованому підписанні 111 документів.

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