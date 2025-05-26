Стало відомо, які доплати до пенсії можна отримати після 65 років

Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної зарплати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Чернівецькій області розповіли, які доплати до пенсії можна отримати після 65 років.

В Україні для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної зарплати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.

Так, право на перерахунок мають непрацюючі пенсіонери:

які досягли 65 років;

отримують пенсію, призначену відповідно до закону №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугою років;

за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років;

у разі якщо розмір пенсії за віком з урахуванням доплати до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом «Про державний бюджет України».

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

У ПФУ пояснили, що з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія для українців від 65 років становила 2 840 грн, з 1 квітня – 3 200 гривень.

«Однак фактична сума пенсійної виплати для осіб, які досягли віку 65 років, з урахуванням доплати визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року №209 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році», з 1 березня 2025 року становить 3758,00 грн», – йдеться у повідомленні.

У Фонді підкреслили, що пенсії особам, які досягли 65 років, перераховуються в автоматичному режимі, без особистого звернення громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.