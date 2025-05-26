У США схвалили нову вакцину від коронавірусу — вона для літніх людей і підлітків з хронічними хворобами

Вакцину Novavax дозволили для використання у вікових групах із підвищеним ризиком важкого перебігу COVID-19, зокрема літніх людей та підлітків з хронічними захворюваннями.

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У США дали «зелене світло» вакцині від COVID-19, розробленій компанією Novavax. Препарат дозволений для застосування серед людей віком від 65 років, а також підлітків від 12 років, які мають щонайменше одне хронічне захворювання, що може ускладнити перебіг коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

«Дослідження ринку та статистика Центру контролю та профілактики захворювань США вказують на те, що люди похилого віку та особи з супутніми захворюваннями є групами населення, які найчастіше звертаються за сезонною вакцинацією проти COVID-19.

Ця важлива віха демонструє нашу прихильність до них і є значним кроком на шляху до доступності нашої білкової вакцини», – заявив президент і головний виконавчий директор Novavax Джон Джейкобс.

Вакцина Novavax проти COVID-19 розроблена за більш традиційною білковою технологією, на відміну від вакцини від Pfizer/BioNTech та Moderna.

Novavax була готова до повного схвалення 1 квітня, але FDA відклало рішення, шукаючи додаткові дані. Від компанії вимагають провести постмаркетингові дослідження, спрямовані на вивчення ризику міокардиту і перикардиту (запалення серцевого м'яза і мембрани, що оточує серце) у людей, які отримують вакцину.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), під час випробувань вакцини Novavax зафіксували кілька таких випадків, однак про ці стани повідомляли рідко.

Радники CDC з питань вакцин розглядають зміни до рекомендацій щодо того, кому слід робити щорічне щеплення від коронавірусу. На засіданні минулого місяця комітет обговорив рекомендацію, орієнтовану на літніх людей, людей з ослабленим імунітетом та, ймовірно, на тих, хто має підвищений ризик інфікування.

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