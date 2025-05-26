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В США одобрили новую вакцину от коронавируса – она для пожилых и подростков с хроническими болезнями

10:39, 26 мая 2025
Вакцину Novavax разрешили для использования в возрастных группах с повышенным риском тяжелого течения COVID-19, в том числе пожилых и подростков с хроническими заболеваниями.
В США одобрили новую вакцину от коронавируса – она для пожилых и подростков с хроническими болезнями
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В США дали «зеленый свет» вакцине против COVID-19, разработанной компанией Novavax. Препарат одобрен для использования среди людей в возрасте от 65 лет, а также подростков от 12 лет, имеющих как минимум одно хроническое заболевание, способное осложнить течение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

«Рыночные исследования и статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) указывают на то, что пожилые люди и лица с сопутствующими заболеваниями являются группами населения, которые чаще всего обращаются за сезонной вакцинацией против COVID-19.

Этот важный этап демонстрирует нашу приверженность этим людям и является значительным шагом на пути к доступности нашей белковой вакцины», — заявил президент и главный исполнительный директор Novavax Джон Джейкобс.

Вакцина Novavax против COVID-19 разработана на основе более традиционной белковой технологии, в отличие от препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna.

Novavax была готова к окончательному одобрению еще 1 апреля, однако FDA отложило решение, запросив дополнительные данные. От компании потребовали провести постмаркетинговые исследования, направленные на изучение риска миокардита и перикардита (воспаления сердечной мышцы и оболочки, окружающей сердце) у людей, получающих вакцину.

По данным CDC, в ходе испытаний вакцины Novavax было зафиксировано несколько подобных случаев, однако они были редкими.

Советники CDC по вопросам вакцинации рассматривают изменения в рекомендациях относительно того, кому следует делать ежегодную прививку от коронавируса. На заседании в прошлом месяце комитет обсудил предложение, ориентированное на пожилых людей, лиц с ослабленным иммунитетом и, возможно, на тех, кто подвержен повышенному риску заражения.

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США вакцина

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