Дональд Трамп отсрочил введение 50% пошлин против Евросоюза до 9 июля

Президент США Дональд Трамп заявил о переносе срока введения 50-процентного тарифа на весь импорт из Европейского Союза. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что откладывает введение пошлин на весь импорт из ЕС до 9 июля.
Новая дата была установлена после телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая обратилась с просьбой дать больше времени для переговоров.
По его словам, переговоры по этому вопросу должны начаться в ближайшее время.
«Сегодня я получил звонок от Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейской комиссии, с просьбой продлить крайний срок до 1 июня по 50% тарифу в сфере торговли с Европейским Союзом. Я согласился на продление — до 9 июля 2025 года. Для меня было честью это сделать. Председатель Комиссии сообщила, что переговоры начнутся в ближайшее время. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп.
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