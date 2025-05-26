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Трамп назвал Путина «абсолютно сумасшедшим» и предупредил о «крахе» России

08:21, 26 мая 2025
Президент США заявил, что Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России.
Трамп назвал Путина «абсолютно сумасшедшим» и предупредил о «крахе» России
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Президент США Дональд Трамп считает, что Путин «стал абсолютно сумасшедшим». Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

Трамп добавил: если Путин попытается захватить всю Украину, это приведет к «краху» России.

«Я всегда имел очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без необходимости убивает много людей, и я имею в виду не только солдат. Ракеты и дроны запускаются по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой. Но если это так — это приведет к краху России!

Точно так же президент Зеленский не делает своей стране одолжения тем, как он выражается. Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и с этим лучше покончить. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был Президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не „Трампа“. Я лишь помогаю тушить большие и отвратительные пожары, которые были вызваны вопиющей некомпетентностью и ненавистью», — написал Трамп.

Заявления президента США прозвучали после того, как Россия уже несколько дней подряд наносит массированные удары по Украине с помощью дронов и ракет.

Ранее Трамп заявлял, что недоволен действиями Путина. Президент США рассматривает усиление санкций против России.

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США рф путин Украина Дональд Трамп война

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