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Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «крах» Росії

08:21, 26 травня 2025
Президент США заявив, що Путін хоче захопити усю Україну, проте це обернеться крахом для Росії.
Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «крах» Росії
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Президент США Дональд Трамп вважає, що Путін «став абсолютно божевільним». Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

Трамп додав: якщо Путін спробує захопити всю Україну, це призведе до «краху» Росії.

«Я завжди мав дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів! Він без потреби вбиває багато людей, і я маю на увазі не лише солдатів. Ракети й дрони запускаються по містах в Україні без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче ВСЮ Україну, а не лише її частину, і, можливо, це виявляється правдою. Але якщо це так — це призведе до краху Росії!

Так само президент Зеленський не робить своїй країні послуги тим, як він висловлюється. Усе, що він говорить, створює проблеми, мені це не подобається, і з цим краще покінчити. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був Президентом. Це війна Зеленського, Путіна й Байдена, а не «Трампа». Я лише допомагаю загасити великі й огидні пожежі, які були спричинені грубою некомпетентністю й ненавистю», — написав Трамп.

Заяви президента США пролунали після того, як Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Раніше Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна. Президент США розглядає посилення санкцій проти Росії.

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США рф путін Україна Дональд Трамп війна

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