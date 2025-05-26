Дональд Трамп відтермінував запровадження 50% мит проти Євросоюзу до 9 липня

Президент США відклав введення 50% мит на товари з ЄС до 9 липня після розмови з Урсулою фон дер Ляєн.

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Президент США Дональд Трамп заявив про перенесення строку запровадження 50-відсоткового тарифу на весь імпорт з Європейського Союзу. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп зазначив, що відтермінує запровадження мит на весь імпорт з ЄС до 9 липня.

Нова дата встановлена після телефонної розмови з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка звернулася з проханням дати більше часу для переговорів.

За його словами, переговори з цього питання мають розпочатися незабаром.

«Сьогодні я отримав дзвінок від Урсули фон дер Ляєн, Президента Європейської Комісії, з проханням продовжити крайній термін до 1 червня щодо 50% тарифу у сфері торгівлі з Європейським Союзом. Я погодився на продовження — до 9 липня 2025 року. Для мене було честю це зробити. Президентка Комісії повідомила, що переговори розпочнуться найближчим часом. Дякую за увагу до цього питання!» — написав Трамп.

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