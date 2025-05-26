Стало известно, какие доплаты к пенсии можно получить после 65 лет

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области рассказали, какие доплаты к пенсии можно получить после 65 лет.
В Украине для лиц, достигших 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определённого законом.
Право на перерасчёт имеют неработающие пенсионеры:
Для работающих пенсионеров перерасчёт пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.
В ПФУ пояснили, что с 1 января 2024 года минимальная пенсия для украинцев от 65 лет составляла 2 840 грн, с 1 апреля — 3 200 гривен.
«Однако фактическая сумма пенсионной выплаты для лиц, достигших 65 лет, с учётом доплаты, определённой постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года №209 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоёв населения в 2025 году», с 1 марта 2025 года составляет 3 758,00 грн», — говорится в сообщении.
В Фонде подчеркнули, что пенсии лицам, достигшим 65 лет, пересчитываются в автоматическом режиме, без личного обращения граждан.
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