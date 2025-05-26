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Стало известно, какие доплаты к пенсии можно получить после 65 лет

09:28, 26 мая 2025
Для лиц, достигших 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты.
Стало известно, какие доплаты к пенсии можно получить после 65 лет
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области рассказали, какие доплаты к пенсии можно получить после 65 лет.

В Украине для лиц, достигших 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определённого законом.

Право на перерасчёт имеют неработающие пенсионеры:

  • достигшие 65 лет;
  • получающие пенсию, назначенную согласно закону №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а именно: по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет;
  • при наличии страхового стажа у мужчин — 35 лет, у женщин — 30 лет;
  • если размер пенсии по возрасту с учётом доплаты до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной заработной платы, установленной законом «О государственном бюджете Украины».

Для работающих пенсионеров перерасчёт пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

В ПФУ пояснили, что с 1 января 2024 года минимальная пенсия для украинцев от 65 лет составляла 2 840 грн, с 1 апреля — 3 200 гривен.

«Однако фактическая сумма пенсионной выплаты для лиц, достигших 65 лет, с учётом доплаты, определённой постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года №209 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоёв населения в 2025 году», с 1 марта 2025 года составляет 3 758,00 грн», — говорится в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что пенсии лицам, достигшим 65 лет, пересчитываются в автоматическом режиме, без личного обращения граждан.

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