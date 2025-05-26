В Киеве будут судить нотариуса, который осуществлял нотариальную деятельность, несмотря на то, что находился за границей

Нотариус разрешил другим лицам совершать нотариальные действия от своего имени во время пребывания за границей.

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В Киеве перед судом предстанет нотариус, который осуществлял нотариальную деятельность, несмотря на то, что находился за границей. Об этом сообщает столичная полиция.

Полицейские установили, что предоставитель нотариальных услуг с августа по сентябрь 2022 года находился за пределами страны и, не желая терять доход, позволил другим лицам совершать нотариальные действия от своего имени.

Таким образом, при отсутствии юриста его сообщники в Украине использовали рабочий компьютер, бланки нотариальных действий, печати и электронную цифровую подпись, выдавали доверенности клиентам.

За несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей, совершенное повторно во время действия военного положения, следователи сообщили нотариусу о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи собрали все доказательства преступных действий правонарушителя и направили обвинительный акт в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что нотариус из Киева подозревается в несанкционированном подписании 111 документов.

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