Маленьке містечко в США проти великих рахунків за водопостачання — суд захистив жителів від відключення

У містечку Кемп-Гілл виникла серйозна суперечка з сусіднім містом Дейдвілл через оплату за водопостачання.

Фото: Gabriel Tynes/Courthouse News Service

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У невеликому містечку Кемп-Гілл, штат Алабама, де проживає близько 1200 людей, виникла серйозна суперечка з сусіднім містом Дейдвілл через оплату за водопостачання. Місцева влада Кемп-Гілла стверджує, що рахунки за воду завищені, а додаткові штрафи нараховані несправедливо. Ситуація загрожувала залишити жителів без води, але суддя тимчасово заборонив відключення, давши сторонам час на переговори. Про це повідомляє Couthouse News.

Чому виник конфлікт?

У січні 2025 року Кемп-Гілл отримав рахунок за воду, який значно перевищував звичні суми. Виявилося, що проблема була в пошкодженій трубі, через яку стався витік. Поломку швидко усунули, але високі рахунки продовжували надходити. До того ж Дейдвілл додав штрафи за несвоєчасну оплату, хоча Кемп-Гілл оскаржував ці рахунки. Загалом Дейдвілл вимагає від Кемп-Гілла сплатити $173 889, з яких $50 000 — це штрафи.

Мер Кемп-Гілла Мессія Вільямс-Коул у суді пояснив, що зазвичай містечко платило близько $29 111 на місяць за воду. Але останні п’ять місяців рахунки коливалися від $39 475 до $68 326. Проведений аудит показав, що Дейдвілл підвищував тарифи всупереч умовам договору 2012 року. Згідно з контрактом, Кемп-Гілл мав платити $2,35 за 1000 галонів води, але зараз ціна зросла до $6,40.

Що вирішив суд?

Суддя окружного суду Алабами Вільям Вортон 21 травня видав тимчасову заборону на відключення водопостачання в Кемп-Гіллі. Він заявив: «Я не дозволю залишити людей без води». Суддя закликав обидві сторони сісти за стіл переговорів і вирішити конфлікт до судового розгляду, який запланований на серпень. Питання підвищення тарифів суд поки не розглядає, бо воно не стосується безпосередньо боргу чи загрози відключення.

Чому це важливо для Кемп-Гілла?

Кемп-Гілл — маленьке містечко з річним бюджетом лише $1 млн, який залежить від платежів за комунальні послуги та штрафів. За даними перепису, середній дохід домогосподарств тут становить $30 000 — удвічі менше, ніж у середньому по штату. Більшість жителів (86%) — афроамериканці, а 36% живуть за межею бідності. Для порівняння, у Дейдвіллі, де живе 3000 людей, середній дохід — $57 240, а бюджет міста у 2022 році склав $3,5 млн.

Порушення договору

Договір між Кемп-Гіллом і Дейдвіллом забороняє нараховувати штрафи за прострочку платежів, окрім можливої загрози відключення води. Але Дейдвілл ці штрафи нарахував. Крім того, лічильник води, який мав регулярно перевірятися, не калібрували щонайменше 10 років, що могло призвести до неточних нарахувань. Мер Кемп-Гілла також зазначив, що про підвищення тарифів їх повідомляли лише за 30 днів до зміни, без жодних обговорень.

Що кажуть у Кемп-Гіллі?

Мер Вільямс-Коул підозрює, що Дейдвілл не закуповує додаткову воду, хоча стверджує, що Кемп-Гілл споживає більше. Він також скаржиться, що їхнє містечко «ставляться, як до молодшого брата». Місцева рада Кемп-Гілла навіть оприлюднила лист, у якому назвала ситуацію «несправедливістю» з боку Дейдвілла.

Що буде далі?

Мер Кемп-Гілла планує зустрітися з представниками водоканалу Дейдвілла, щоб з’ясувати причини проблеми та, можливо, домовитися до суду. Водночас містечко продовжує шукати докази, що високі рахунки не відповідають реальному споживанню. Жителі Кемп-Гілла сподіваються, що справедливість буде відновлена, а вода залишиться в їхніх домівках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.