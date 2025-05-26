У США різко зросли продажі зошитів — так університети борються зі списуванням через ChatGPT

Традиційні сині зошити знову стають головним інструментом викладачів у боротьбі з масовим використанням штучного інтелекту для списування на іспитах.

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У США значно зросли продажі зошитів. Викладачі хочуть змусити студентів думати, а не списувати із ChatGPT. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ще кілька років тому паперові зошити для іспитів із синіми обкладинками — так звані блубуки (blue books) — вважалися пережитком минулого. Але тепер, коли ChatGPT та інші інструменти штучного інтелекту масово використовують для списування, університети повертаються до аналогових методів перевірки знань.

Сині книжечки — це недорогі зошити з блакитною обкладинкою і порожніми сторінками, які здавна викликають у студентів жах. Однак саме вони стали одним із головних засобів боротьби з підробками робіт за допомогою штучного інтелекту.

Більшість цих зошитів виготовляє компанія Roaring Spring Paper Products із Пенсільванії. Заснована понад сто років тому в маленькому містечку Роарінг Спрінг, ця сімейна компанія щороку продає кілька мільйонів таких зошитів, і всі вони виробляються в США.

Вказується, що попит на ці зошити знову різко зріс через масове використання ChatGPT у навчанні — студенти «замовляють» завдання у штучного інтелекту, що вивело проблему на новий рівень.

Видання вказує, що пандемія і дистанційне навчання майже «вбили» продажі синіх зошитів у 2020–2021 роках. Але зараз, коли повернулися офлайн іспити, і коли викладачі намагаються протистояти спокусі списувати через штучний інтелект, продажі у провідних університетах США зросли на 30-80%.

Наприклад, у Техаському університеті A&M продажі зошитів збільшилися на 30%, в Університеті Флориди — майже на 50%, а в Каліфорнійському університеті в Берклі — на 80%.

Студенти, які почали навчання після виходу ChatGPT у 2022 році, звикли використовувати його на кожному кроці. Деякі викладачі змушені просити не брати телефони на іспити, бо сучасні ШІ-моделі роблять калькулятори застарілими.

Деякі професори просто відмовляються від класичних есе, адже не можуть бути впевнені, чи написані вони самими студентами.

Щоб виявити справжні знання, він ввів усні іспити і повернувся до традиційних синіх зошитів для письмових іспитів. І це спрацювало.

Водночас багато професорів вважають, що штучний інтелект — це інструмент, який студенти повинні вміти використовувати, бо це їхнє майбутнє. Використання ChatGPT робить їх продуктивнішими і ефективнішими у роботі.

Однак заборона на використання ШІ під час іспитів змушує повертатися до традиційних методів — і синіх зошитів, які вважаються найнадійнішим способом перевірки знань.

Ці зошити викликають не тільки страх у студентів, а й неприязнь у викладачів — вони існують вже понад століття і часто асоціюються з нервовими іспитами і поганим почерком студентів.

Деякі професори намагаються адаптуватися: наприклад, дозволяли писати іспити на ноутбуках, але як тільки були зафіксовані випадки використання ChatGPT — поверталися до паперових зошитів.

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