Заседание под знаком двойных стандартов: почему ВСП пытается оправдать судью, санкционировавшему НСРД с многочисленными нарушениями в отношении адвоката

Высший совет правосудия 21 апреля рассмотрит жалобы на решение дисциплинарной палаты в отношении судьи Черниговского апелляционного суда.

21 апреля 2026 года Высший совет правосудия рассмотрит жалобы народного депутата Антонины Славицкой и адвоката Ростислава Кравца на решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 20 марта 2024 года № 805/3дп/15-24. Этим решением было отказано в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Черниговского апелляционного суда Салая Г.А. за грубые нарушения при санкционировании негласных следственных (розыскных) действий. Дело, вызвавшее значительный общественный резонанс, ставит перед ВСП вопрос не только о законности, но и о беспристрастности и последовательности её собственных решений.

Суть дела и аргументы заявителей

В центре дела — постановления следственного судьи Черниговского апелляционного суда Геннадия Салая от 4 февраля 2019 года и 29 мая 2019 года, которыми было дано разрешение на проведение НСРД в отношении адвоката Антонины Славицкой. Заявительница утверждает, что эти постановления были вынесены с многочисленными и грубыми нарушениями уголовного процессуального законодательства, а судья Салай фактически не осуществил надлежащий судебный контроль.

Ключевые аргументы заявителей

Первостепенным нарушением является то, что объектом НСРД стало лицо со статусом адвоката. Так, согласно ст. 23 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», ходатайство о проведении таких действий в отношении адвоката должно подаваться исключительно Генеральным прокурором, его заместителями или прокурором области. В данном деле процедура была грубо проигнорирована. Ведь ходатайство было подано ненадлежащим субъектом — следователем, который на момент обращения (04.02.2019) даже не входил в состав органа досудебного расследования, поскольку межрегиональная следственная группа была создана лишь 06.02.2019.

Проведение НСРД (в частности аудио- и видеоконтроля лица) допускается только при подозрении лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В случае с Антониной Славицкой эти условия не были соблюдены, что делает вмешательство в частную жизнь незаконным с самого начала.

Манипуляция «делом Майдана»: досудебное расследование осуществлялось в уголовном производстве № 4201410020000046 (так называемое «дело Майдана»), к которому Славицкая А.К. не имела никакого отношения.

В качестве дополнительного аргумента следствие использовало предположение о приобретении квартиры, однако судья не проверил ни официальные доходы, ни реальную стоимость объекта, ограничившись общими фразами.

Эти нарушения, по мнению заявительницы, свидетельствуют о наличии дисциплинарных проступков, предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 106 (неуказание мотивов) и п. 4 ч. 1 ст. 106 (грубое нарушение закона с существенными последствиями) Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Позиция ЕСПЧ: стандарты, которые были проигнорированы

Аргументы заявителей находят прямое подтверждение в практике Европейского суда по правам человека. Так, в деле «Вихор против Украины» (решение от 26 января 2026 года) ЕСПЧ прямо указал, что постановления следственного судьи о санкционировании НСРД были сформулированы «в расплывчатых формулировках без каких-либо подробностей относительно конкретных фактов дела», а в тексте постановлений «нет никаких указаний на то, что он применил критерий "необходимости в демократическом обществе" или оценил, будут ли НСРД… пропорциональными… учитывая, что заявитель является практикующим адвокатом». Фактически ЕСПЧ признал, что формальное санкционирование НСРД без надлежащего анализа является нарушением статьи 8 Конвенции. Постановления судьи Салая Г.А. содержали те же недостатки.

Автор: Владимир Право

Двойные стандарты и конфликт интересов в ВСП: цепочка зависимости

Обстоятельства дисциплинарного производства выявляют целый ряд фактов, которые ставят под сомнение объективность Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Во-первых, дискриминационный подход. Третья Дисциплинарная палата разъединила объединённое дисциплинарное дело по жалобам адвоката Шкуридина Е., адвоката Кравца Р. и Славицкой А., хотя обстоятельства и нарушения были аналогичными. Более того, член палаты Попикова О.В. подготовила разные по содержанию выводы относительно привлечения судьи Салая к ответственности по жалобам разных лиц — что свидетельствует об избирательном подходе и прямой дискриминации по личности заявителя.

Во-вторых, родственные связи и карьерная зависимость. На момент рассмотрения дисциплинарного дела 2 года назад член Третьей Дисциплинарной палаты ВСП Плахтий И.Б., а также жена другого члена этой же палаты Лукьянова Д.В. — Пономарёва Г.П., были и остаются кандидатами на должности судей апелляционных судов. Они проходят конкурсные процедуры, объявленные Высшей квалификационной комиссией судей Украины. Оценку таким кандидатам даёт Общественный совет добропорядочности (ОСД), выводы которого обязательны для учёта ВККС.

Часть состава ОСД представляет ОО «Фундация DEJURE». Именно эта организация публично критиковала членов Третьей Дисциплинарной палаты Плахтия И.Б. и Лукьянова Д.В., одновременно прямо обвиняя ВСП в «незаконном преследовании» судьи Салая Г.А. Бывший член этой же ОО, а ныне член ВСП Роман Маселко Р.А., публично называл очевидные нарушения судьи Салая «добросовестным выполнением работы».

Во время пересмотра решения Третьей ДП ВСП на заседании ВСП 06 июня 2024 года Маселко Р.А. заявил самоотвод, который был правомерно удовлетворён. Этот факт является прямым подтверждением его предвзятости и наличия конфликта интересов. Однако, несмотря на самоотвод, Маселко Р.А., имея тесные связи с другими членами ВСП (в частности с Кандзюбой О.В., с которым они вместе входили в кадровую комиссию Офиса Генерального прокурора в 2020–2022 годах), продолжает внепроцессуально влиять на коллег, лоббируя выгодное для судьи Салая решение. Кандзюба О.В., в свою очередь, не сообщил об этой связи, скрывая потенциальный конфликт интересов.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой члены Третьей Дисциплинарной палаты (Плахтий И.Б., Лукьянов Д.В.) объективно были заинтересованы в вынесении решения в пользу судьи Салая, поскольку от выводов ОСД, которую формирует ОО «Фундация DEJURE» (где имеет влияние Маселко Р.А.), зависела их или их близких дальнейшая карьера. Это создаёт неразрывную цепочку зависимости и конфликта интересов, что ставит под сомнение любое решение, принятое таким составом.

Ожидания от заседания 21 апреля 2026 года

Несмотря на весомые аргументы заявителей, чёткие ориентиры ЕСПЧ и выявленные факты конфликта интересов, существуют основания утверждать, что ВСП вновь проигнорирует закон. По имеющейся информации, ВСП, вероятно, готовится оставить обжалуемое решение в силе, несмотря на грубые нарушения, допущенные судьёй Салаем.

Дело судьи Салая стало лакмусовой бумагой для всей судебной системы Украины. От того, какое решение примет ВСП 21 апреля, зависит, смогут ли украинские судьи и дальше безнаказанно нарушать закон, санкционируя негласное наблюдение без надлежащих оснований, а главное — будет ли в Украине реально соблюдаться принцип верховенства права, равенство всех перед законом и право на приватность, гарантированное Конституцией и Конвенцией.

Журналисты издания планируют посетить это заседание Высшего совета правосудия, чтобы собственными глазами увидеть, восторжествует ли справедливость или вновь возобладает корпоративная солидарность и двойные стандарты. О результатах этого рассмотрения мы обязательно сообщим нашим читателям.